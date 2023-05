Ricardo López Murphy desafió a Javier Milei a un debate luego de los insultos en la Feria del Libro

El domingo el dirigente libertario y candidato a presidente, Javier Milei, desbordó la sala más grande de la Feria del Libro para presentar su libro “El fin de la Inflación”. Allí, el economista despertó los aplausos de sus seguidores cuando arremetió sin disimulo contra diputado nacional “pseudo liberal”, que actualmente milita en Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy.

En ese ámbito, Milei calificó de traidor y chanta a López Murphy, quien luego de esos insultos desafió al legislador libertario a un debate público sobre economía y otros temas. “No tengo inconveniente de enfrentarlo cara a cara”, enfatizó.

En declaraciones a Radio Mitre, López Murphy aseguró que no contesta insultos porque ahí es donde se pierde toda estatura y autoestima. “Hay que tener en cuenta que en una sociedad libre y plural, no se puede pretender que hay un discurso único. Es natural la pluralidad de voces”, enfatizó y bromeó: “Por suerte no me dijo hereje, porque me llevan a la hoguera”.

López Murphy recordó que el cruce con Milei se originó por diferencias de conceptos respecto a la inflación. “Cuando uno adopta una moneda inflacionista como el dólar, lo que hace es pagar un impuesto enorme al emisor. Eso es lo que dije y es así. Usted paga por la inflación que Estados Unidos genera. Eso es lo que afirmé”, recordó y planteó los riesgos de perder el señoreaje.

El señoreaje es entendido como la ganancia que obtiene un emisor de monedas, en este caso el Banco Central de la Argentina. Los argumentos de López Murphy fueron recibidos por el liberatrio como una inaceptable crítica a la eliminación del BCRA y a la dolarización que él promueve entre sus ejes de campaña.

“Estaría encantado a que este señor se animara a un debate. Pero sería muy bueno debatir y que lo hiciéramos en términos respetuosos y ordenados, dónde quiera, sobre esta teme (inflación) y cualquier otro. No tengo inconveniente en debatir cara a cara”, dijo desafiante el legislador de Republicanos Unidos, quien ya confirmó que competirá en las PASO de Juntos por el Cambio para suceder a Horacio Rodríguez Larreta.

Inflación de dos dígitos

El ex ministro de Economía de la gestión de Fernando de la Rúa de 1999, sostuvo que “la aceleración de la inflación está muy asociada a la sensación de inviabilidad e incapacidad de contestar y tener una política clara sobre los desequilibrios de las cuentas externas”.

Desde su punto de vista, eso provocará que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegue a los dígitos de forma inevitable. “Vamos camino a los dos dígitos de inflación y es escenario, es muy probable que curra en el mes de mayo. Si no está en ese número, va a estar ahí nomas”, pronosticó.

El viernes pasado, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió el IPC de abril. Fue de 8,4% y acumuló un aumento del 108,8% en el último año.

Sobre el renunciamiento Cristina

López Murphy fue consultado también por el renunciamiento de la vicepresidente Cristina Kirchner a ser candidata en las próximas elecciones. “No se siente en condiciones de correr”, afirmó López Murphy.

“El tema ha terminado. Esa narrativa, esos valores, concluyeron. El fracaso (de este Gobierno y del kirchnerismo) ha sido catastrófico”, consideró el diputado.

“¿Le cree?”, le preguntaron y López Murphy fue categórico: “No tiene nada que ofrecer, por eso se baja. La historia de ellos ha colapsado. Es un fin de ciclo. Fracasaron de la manera más colosal: inflación inmensa y una crisis de una magnitud enorme”, concluyó.

El martes por la noche, en una carta publicada en sus redes sociales con críticas a la Justicia, la Vicepresidenta volvió a anunciar que no irá por ningún cargo: “No voy a ser mascota del poder. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal”, enfatizó.

Con información de www.infobae.com