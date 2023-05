Wolff cruzó a Bullrich y defendió la gestión de Larreta: "Ganar no es todo, hay que hablar con la verdad"

Luego de que distintos grupos piqueteros se manifestaran este jueves frente al Ministerio de Desarrollo Social, Patricia Bullrich afirmó que si llega a la presidencia "acabaría" con las marchas. El comentario le agregó fuego a la interna que mantiene con Horacio Rodríguez Larreta y Waldo Wolff, secretario de Asuntos Públicos porteño, le respondió con un video de archivo.

Los dardos cruzados entre los principales precandidatos del PRO siguen impactando con dureza en el camino hacia las primarias de agosto. “Conmigo, esto se acaba”, fue el mensaje que tuiteó Bullrich junto a una noticia que hablaba de un centro porteño caótico por la marcha de Unidad Piquetera, UTEP, el Movimiento Evita y otros espacios.

El Jefe de Gobierno no respondió el cuestionamiento de la expresidenta del PRO pero sí lo hizo Wolff, quien supo ser un dirigente cercano a ella. "Patricia. Cuando vos decías esto en 2017 yo estaba a tu lado, defendiendo tu gestión como ministra de Seguridad y dirigente del Pro. Hoy defendiendo orgulloso el emblema del Pro que es la gestión de nuestra CABA como Secretario de Asuntos Públicos diciendo la verdad, aunque duela", comenzó expresando el exdiputado, en un prólogo que estaba acompañado de un video.

"Cuando las manifestaciones son enormes muchas cosas no se pueden hacer", se la escucha decir a Bullrich en el material de archivo.

“Para sacar una manifestación de 10.000 personas necesitamos (por protocolo) a toda la Policía de la Ciudad en la 9 de Julio, dejando desprotegidos los bancos, las calles, las plazas y las escuelas”, continuó Wolff, apuntando a desmontar los dichos de su ex referente política.

El funcionario porteño fue presentado en el equipo larretista en diciembre del 2022 junto a Martín Redrado y Silvia Lospenatto. Antes había sido compinche político de Bullrich, donde se recuerda el viaje que ambos hicieron a Formosa en 2021 para cuestionar al gobernador Gildo Insfrán.

Los tiempos políticos cambian y ahora se encuentran en veredas distintas: Bullrich peleando por llegar competitiva a la primaria con Larreta y Wolff en el gabinete porteño.

En su respuesta, el ex congresista cerró: "Los piquetes los vamos a terminar cortando con los intermediarios, y no tengo dudas de que coincidimos en eso. Ganar no es todo. Hay que hablar con la verdad. Después hay que gobernar y cumplir lo comprometido. Con el respeto de siempre, a tu disposición".

