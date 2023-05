Guillermo Moreno explicó cómo hacer para que el peronismo gane en primera vuelta

Guillermo Moreno se mostró incansable a la hora de dar la receta para que el peronismo pueda quedarse con las elecciones presidenciales. Remarcó la importancia de que el Frente de Todos tiene que quedar obsoleto y Cristina Kirchner tendría que apoyar al candidato del consenso entre todos los dirigentes oficialistas.

«La única solución que tenemos es que el peronismo se encuentre. Tenemos que construir una fórmula porque no hay nadie que entienda por encima del conjunto. No hay un iluminado, sino este gobierno no hubiera fracasado», explicó el ex secretario de Comercio durante el kirchnerismo en una entrevista brindada a Duro de Domar, por C5N.

El economista subrayó los errores que tuvo la actual administración y la comparó con la de Cambiemos: «Este gobierno fue peor que el de Macri. Por eso el peronismo se debe juntar y decir que no tiene nada que ver con Macri ni con este gobierno, hay que votar al peronismo que es el único que no fracasó», enfatizó el precandidato a presidente.

Guillermo Moreno se expresó convencido de que la unión del peronismo y el apoyo de Cristina Kirchner le podría dar el triunfo al oficialismo: «Si eso sucede pasamos el 45%. Ganamos en primera vuelta. El pueblo está esperanzado y no lo quiere a Milei. La solución para el hambre es un gobierno peronista con un plan económico peronista», sumó.

«A este mamarracho que hambrea al pueblo no lo puede reemplazar el mamarracho reciente de Macri y su pandilla. Los únicos que damos soluciones somos los de la década ganada, que fue un gran proceso colectivo peronista. El pueblo tiene memoria», agregó Guillermo Moreno a modo de cierre.

Con información de www.elintransigente.com