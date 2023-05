Se podría caer el "voto joven" en Santa Fe

El Voto Joven en Santa Fe, aprobado la semana pasada por el Tribunal Electoral, entró en zona de turbulencias. La medida, que habilitó la participación en las próximas elecciones provinciales y locales a unos 85 mil ciudadanos de 16 y 17 años de edad, fue objetada por un abogado constitucionalista, quien amenaza con llevar el tema a la Corte provincial.

“El problema grave es empezar a validar un mecanismo que puede tener consecuencias impensadas: si este tribunal no permanente, formado por jueces sin preparación especializada –un ministro de la Corte, un juez penal y un juez civil–, considerado órgano administrativo en la jurisprudencia provincial, empieza a declarar inconstitucionales en aspectos electorales, el panorama es incierto”, planteó el abogado Domingo Rondina.

El profesional realizó la presentación a pedido de los apoderados del partido Política Abierta para la Integridad Social (Pais) y del Frente Primero Santa Fe, Mario y Néstor Deschi, un dirigente que se define como peronista, pero que supo jugar sin grandes resultados electorales en repetidas ocasiones en alianza con el radical Jorge Boasso, con el ex ministro del socialismo Luis Contigiani o con el sindicalista Marcelo “Pipi” Andrada.



Lo que parecía una decisión que permite ampliar derechos en una franja etárea de la población, se encamina a convertirse en una pulseada judicial donde en última instancia podrían aflorar las internas dentro de la Corte Suprema santafesina. La política, mientras tanto, permanece en silencio.

Fuentes consultadas por Letra P explicaron que, de llegar el tema al máximo tribunal de la Justicia provincial, es posible que asomen las diferencias entre Daniel Erbetta, actual presidente de la Corte y en consecuencia del Tribunal Electoral, y Rafael Gutiérrez, histórico cortesano, varias veces presidente y con una amplia cuota de poder dentro del Poder Judicial con ramificaciones en la política.

Fuentes del Poder Judicial indicaronque a Gutiérrez no le cayó nada bien que Erbetta tome la decisión de validar el Voto Joven, un tema de gran relevancia, extrayéndolo de la órbita del máximo tribunal judicial.

Si la impugnación es rechazada por el Tribunal Electoral como es de prever, Rondina adelantó que recurrirá al pleno de la Corte, lo que permitiría la intervención de Gutiérrez, que en estos comicios no tiene participación en el Tribunal Electoral, para intentar revocar la decisión del Tribunal Electoral que por el momento permite a los ciudadanos de 16 y 17 años participar en las próximas elecciones provinciales. Esa autorización lleva la marca de Erbetta y del procurador Jorge Barraguirre, pero en el pleno de la Corte Gutiérrez tiene mucha facilidad para alinear a ministros en temas sensibles, aún cuando el tribunal paga costos: como sostener los fueros que impiden sujetar a proceso al senador Armando Traferri o la ley que subordina el régimen disciplinario de los fiscales al poder político.

Sin embargo no está todo dicho. Fuentes judiciales afirman que Rondina no acertó al presentar un recurso de reconsideración. De ser así y el Tribunal Electoral lo rechaza (el procurador ya está analizando la impugnación), debería ingresar un nuevo planteo, con los cual se extienden los tiempos en la órbita del organismo electoral y recién agotada esa instancia recurrir en queja a la Corte Suprema.



En el escrito presentado ante el Tribunal Electoral, Rondina solicita “impugnar” la medida adoptada por el propio cuerpo que ahora debe revisarla. “Es objeto del presente que se revoque por contrario imperio lo resuelto, manteniendo el padrón electoral tal como fue publicado en fecha 17/04/2023 para las elecciones provinciales en curso”, reclama.

Entre los argumentos explica que la competitividad de sus representados “se ve afectada” con la incorporación de los jóvenes, que representan –asegura– más del tres por ciento del padrón. “El resultado nos afectaría y lo tendríamos que desconocer, o directamente nos veríamos obligados a retirarnos de la contienda electoral”, señala el constitucionalista. Un argumento que en el Poder Judicial arrancó sonrisas como consecuencia del escaso volumen de listas que presentó Pais.

Rondina explica en el escrito que le parece razonable que los jóvenes participen del sufragio, pero que eso debió habilitarse a partir de una decisión del Poder Legislativo y no por medio del Tribunal Electoral, al que considera como un mero órgano administrativo. El abogado asegura que la decisión es “unilateral”, “monologante” e “inconstitucional”.

Cuestionó además que el procurador Jorge Barraguirre, quien se pronunció a favor del Voto Joven, siguiera las disposiciones nacionales vigentes para dar su aprobación. “¿En serio vamos a renunciar a todas las particularidades electorales provinciales y vamos a replicar como loritos jurídicos las normas nacionales? ¿Eso es federalismo sano?”, cuestionó Rondina.

Por el contrario, tanto el dictamen del procurador como la resolución del Tribunal Electoral hacen hincapié en que el hecho de que los jóvenes de 16 y 17 años no podían votar implicaba cercenarles un derecho consagrado por normas de jerarquía superior, federal e internacional, por el solo hecho de vivir en esta provincia.

Santa Fe es la única provincia donde los jóvenes de 16 y 17 años podían elegir presidente, pero no gobernadores, intendentes o jefes comunales. El Tribunal Electoral modificó esa postura tras un pedido presentado por los diputados Rubén Giustiniani y Agustina Donnet.



Al aprobar el pedido de los legisladores provinciales el Tribunal Electoral consideró que su decisión “no conmueve ni violenta” a la Constitución santafesina porque no declara inconstitucionalidad del artículo 29 –que establece que el cuerpo electoral se constituye con "hombres y mujeres que hayan alcanzado la edad de diez y ocho años"– sino que amplía un derecho incorporado en el cuerpo legal y constitucional federal y en los convenios internacionales a los que el país adhirió.

También afirma que la incorporación de los menores al padrón no requiere exclusivamente de una reforma legislativa, aunque también la consideró una vía apta para habilitarlo. Sin embargo el Poder Legislativo tiene proyectos de ley en ese sentido hace muchos años y nunca avanzó.

Además, el Tribunal Electoral calificó como un “absurdo” que mientras el ciudadano de 16 o 17 años elige presidente, no puede hacerlo con los responsables de la ciudad o comuna en la que “habita, convive y se desarrolla”. Y un acto de discriminación territorial que sólo los santafesinos de 16 y 17 años no puedan votar sus autoridades cuando el resto de los ciudadanos de esa edad que no viven en esta provincia sí pueden hacerlo.

Con información de Letra P