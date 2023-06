Sumar a Schiaretti o blanquear la interna: la UCR define su estrategia para enfrentar al PRO en el cierre de listas

La unidad de la UCR y la posibilidad de armar listas únicas dentro de Juntos por el Cambio ya están descartadas. A pocos días de la Convención Nacional y el cierre de listas, empezaron las negociaciones a contrarreloj para definir una estrategia para posicionarse ante el PRO. Algunos dirigentes históricos creen que la falta de acuerdo que reina en el partido centenario es producto de la interna feroz que encabezan Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. De hecho, Gerardo Morales intentó dar una muestra de unidad con Facundo Manes con una foto en el congreso programático, pero el neurólogo volvió a la carga en las últimas horas con críticas al liderazgo del gobernador jujeño.

El Grupo Malbec y los “moderados” que encabeza Morales son los dos espacios que hoy pelean por imponer sus estrategias con miras al cierre de alianzas y de listas. Según pudo saber Infobae, hay dos alternativas que se conversan por estas horas: ampliar Juntos por el Cambio para incorporar a Juan Schiaretti y, por otro lado, establecer una “división concertada”.

¿Cómo sería una división concertada? Es una especie de reconocimiento o “blanqueamiento” de los vínculos que cada sector tiene con Rodríguez Larreta y Bullrich. A partir de allí pelear todos los espacios de poder posibles en las listas y cargos para, finalmente, acompañar al sector que resulte ganador. Esta idea surge a partir de la imposibilidad que observa un sector del radicalismo de ganar el puesto máximo: la Presidencia. “Para tener un candidato a presidente sólido necesitas listas unificadas pero la interna de Bullrich y Rodríguez Larreta lo imposibilitan”, dicen los que observan que la pelea del PRO está muy lejos de apaciguarse.

Según explicaron a este medio los que impulsan la “división concertada”, la propuesta surge ante el fracaso en los intentos de lograr la unidad y en las negociaciones para el armado de listas. Si bien la UCR logró varias fotos que mostraron señales de acercamientos entre Morales y Manes y la recomposición del vínculo del jujeño con el gobernador Gustavo Valdés, la tensión se mantiene con los dirigentes de Mendoza y la provincia de Buenos Aires.

Ante ese escenario, las autoridades del Comité Nacional tienen una mirada contrapuesta. El gobernador de Jujuy, según detallan en su entorno, mejoró y profundizó su vínculo con Valdés y Manes. Aunque el correntino no pelea de forma explícita en las próximas elecciones, se convirtió en un dirigente de peso en las negociaciones a raíz del amplio triunfo que cosechó en su reelección. El neurólogo, por su lado, representa una pata importante en el territorio bonaerense. Es por eso que, según confiaron a este medio, buscan convencerlo para que encabece la lista de senadores.

Además, Morales - junto con Rodríguez Larreta- pelea por la incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio. El presidente de la UCR dio una primera señal el pasado jueves durante el encuentro que encabezó con candidatos a intendentes bonaerenses en las oficinas del Comité Nacional. Allí expresó que estaban abiertas las negociaciones para sumar al gobernador de Córdoba y que, además, era un tema que se estaba conversando con el jefe de Gobierno porteño, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano.

Pese a la foto de unidad de Morales y Manes en el congreso programático de Córdoba, el neurólogo volvió a diferenciarse. Durante el ciclo Políticos en el Recreo fue consultado por el rol del gobernador jujeño frente al Comité Nacional: “Debió haber un proyecto para llegar al poder, que yo no lo vi. O no me invitaron”.

En el entorno de Morales evitaron responderle a Manes. En Jujuy reina la esperanza para que el neurocientífico “recapacite”. En todas las conversaciones el equipo estratégico del gobernador aclara que existe una gran coincidencia respecto a la visión de país y valoran su aporte como outsider a la renovación del partido centenario, pero lamentan que no haya profundizado su rol en la provincia de Buenos Aires.

“Estamos hablando con Facundo, es posible que logremos algún esquema de unidad en estos días”, adelantó Morales durante una entrevista a La Capital de Santa Fe. Sin embargo, según pudo reconstruir Infobae, el único avance en las negociaciones es la posibilidad de incorporar a Schiaretti a Juntos por el Cambio, un pedido que el neurólogo impulsa desde el año pasado. Todavía no establecieron un método para resolver la candidatura presidencial. Ya descartaron la instancia de la elección interna partidaria y no contemplan la dimisión por encuestas.

