Pullaro está 5 puntos arriba de Losada

La interna en Unidos para Cambiar Santa Fe está al rojo vivo y Carolina Losada la recalienta minuto a minuto. La senadora sabe por encuestas propias y ajenas que está abajo de Pullaro por al menos 5 puntos y a esta altura resulta muy difícil revertir la tendencia, todo lo contrario, la mayoría de los encuestadores estiman que la misma se va a acrecentar a favor del Radical y que la suerte está echada, es por ello que la estrategia es "embarrar la cancha" todo lo que se pueda, es consciente que de otra manera le resultará imposible descontar la diferencia.

Pullaro no se da por enterado de los taques de Losada, su posición es seguir recorriendo la provincia, visitar todos los rincones de la misma y esa actitud lo diferencia sustancialmente de Carolina Losada, que está haciendo un abuso desmedido de las redes sociales y deja de lado el contacto directo con la gente, algo no menor. La gente advierte está situación, se da cuenta lo que está pasando.

La importancia de está disputa es vital, el que gane la interna seguramente será el próximo gobernador de Santa Fe, el peronismo está desdibujado, la gestión de Omar Perotti fue de las peores que se tenga memoria en democracia, esto deja la puerta más que abierta para que Santa Fe cambie a partir del próximo 10 de diciembre de color político.

Pullaro y Losada saben lo que se está jugando, uno decidió no prestarle atención a las agresiones y a la difamación, la otra se metió en el barro y difícilmente no sea salpicada. La gente no "come vidrio", hace mucho que adquirió una adultez democrática y pretender engañarla es una estrategia infantil.

Losada da manotazos de ahogada, el agua le está llegando al cuello y corre el riesgo de ahogarse.