Julieta Poggio rompió el silencio tras anunciar su separación de Lucca Bardelli

Julieta Poggio tiró una bomba que sacudió al Internet, luego de anunciar su separación de Lucca Bardelli, su pareja que la acompañó y esperó mientras ella estaba dentro de la casa de Gran Hermano.

Durante el programa de streaming "Fuera de Joda", que comparte junto a sus compañeros del reality de Telefe, Nacho Castañares, La Tora y Daniela Celis, Julieta Poggio aprovechó el espacio y se refirió a su estado sentimental. “Quería contar que por el momento ya no estamos más con Lucca. Es difícil hablar de esto en un vivo, ¿no?”, lanzó la semi-finalista de Gran Hermano, mostrándose muy incómoda con toda la situación.

“Es muy difícil pero bueno, está todo más que bien, las cosas están super bien, pero estamos en un momento como muy difícil”, expresó Julieta Poggio. Luego, explicó que, si bien no hay un problema en particular, ella está muy enfocada en su carrera y en todos los cambios abruptos que comenzó a experimentar luego del final de Gran Hermano. “Yo estoy como encontrándome a mí misma con todas estas cosas que me están pasando”, agregó.

Julieta Poggio habló sobre Lucca Bardelli y se responsabilizó por el fin de la relación, dado que no estaba a la altura de seguir adelante. “Él se merece lo mejor porque de verdad es una hermosa persona y siempre voy a valorar lo que hizo por mí y siento que se merece lo mejor y que en este momento no se lo puedo dar”, cerró, dejando en claro que todo terminó en excelentes términos.

Fuente: caras.perfil.com