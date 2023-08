¿Puede Conan gobernar la Argentina?

Javier Milei puede tener gestos y discursos violentos, puede ser incapaz de dialogar con el que piensa distinto, puede usar como propios textos que no le pertenecen, puede sellar alianzas con dirigentes de la casta más rancia o tarifar cargos en sus listas.

Milei puede ser capaz de insultar a sus colegas, mentir sobre los periodistas, hacer promesas de cumplimiento imposible, negar a exaliados o dejar de lado a los jóvenes libertarios que lo acompañaron en sus inicios.

Pero lo que Milei no puede, no quiere y no va a hacer jamás es negar a su fallecido perro Conan, su hijo de cuatro patas, y la relación paranormal que mantiene con él y sus clones.

Aun en medio de una campaña en la que le habría sido más fácil desmentir sus vínculos telepáticos para no darle de hablar a los incrédulos, él eligió no ser el Judas que niega la relación con quien más quiere en esta vida. Además de su hermana Karina.

Misión divina. Las revelaciones sobre el vínculo extrasensorial perro-líder fueron conocidas hace poco más de un mes tras el anticipo en la revista Noticias del libro El Loco (Juan Luis González, editorial Planeta). La investigación explica que, contrariamente a lo que el libertario sostiene en público, su amado Conan ya no está en esta dimensión y que antes de morir fue clonado en los Estados Unidos. Sus cinco descendientes, iguales genéticamente, fueron bautizados con los nombres de célebres economistas (Murray, Milton, Robert y Lucas, además del nuevo Conan) y, según esa investigación, conforman junto a Conan una suerte de gabinete que le brindaría asesoramiento en temas claves.

La deriva esotérica del candidato presidencial habría comenzado con la enfermedad que terminó con la vida de Conan. El libro cuenta que en medio del drama de perder a quien tanto quería, Milei recurrió a la médium Celia Melamed, a través de la cual empezó a interactuar con Conan y que eso se prolongó tras su muerte. Ese poder telepático de Melamed (ella asegura que es una comunicadora interespecies, capaz de hablar con mosquitos y hasta con el virus del covid), luego fue traspasado, gracias a un entrenamiento especial, a la hermana Karina.

Por eso Milei no miente cuando habla de su perro Conan en presente: está convencido de que sigue vivo desde otro plano. Y que, tanto el nuevo Conan como sus otros cuatro clones, lo acompañan adonde vaya, aunque no se los vea físicamente. De ahí que en uno de sus primeros actos de campaña haya dejado libre cinco butacas de la primera fila y, cuando le preguntaban para quiénes las reservaba, decía que era para sus canes, que estaban ahí.

El dato adicional que reveló esa investigación y que incluye los dichos del propio Milei, es que él está convencido de que sus perros son capaces de asesorarlo. Por ejemplo, el nuevo Conan aporta ideas sobre “estrategia general”, Robert es el que le hace “ver el futuro y aprender de los errores”, Milton se encarga del “análisis político” y Murray de la economía.

Esa “canal de luz” abierto por Melamed primero y su hermana Karina después, también le permite hablar con filósofos y economistas fallecidos, como Ayn Rand y Murray Rothbard. Y con el mismo Dios, que es quien le asignó la compleja misión de llegar a ser Presidente para “acabar con el Maligno” y que le aseguró que este año lo lograría. Quizá como una premonición, Milei ya habría visto tres veces la resurrección de Cristo.

Asesores. Desde que se publicó aquel anticipo de El Loco, el líder de La Libertad Avanza brindó cientos de entrevistas. Cada vez que se le preguntó por esa investigación, Milei la relacionó con operaciones políticas para desprestigiarlo.

Pero cuando se lo interrogó concretamente sobre sus contactos con su perro muerto y el más allá, jamás lo desmintió. “Lo que hago con mi vida espiritual y en mi casa es tema mío. Si Conan me asesora en política significa que es el mejor consultor de la humanidad”, les respondió a periodistas de radio Rivadavia.

Al diario El País, de España, le explicó que Conan y su hermana Karina fueron los únicos dos seres que jamás lo traicionaron. El diálogo con el periodista Martín Sivak siguió así:

—SIVAK: ¿Es cierto que usted mantiene una conversación telepática con Conan?

—MILEI: Sí, también dicen que mis perros son mis asesores y son fabulosos, porque mirá todo lo que logré en términos de resultados.

—S: ¿Pero entonces usted habla con Conan?

—M: Lo que yo haga puertas adentro de mi casa es problema mío. Y si es, como dicen, mi asesor político, la verdad es que les pasó el trapo a todos. El señor Jaime Duran Barba se la pasa organizando reuniones utilizando esa reflexión. Conan es muchísimo mejor asesor político que él. Como no pueden con mis ideas, entonces se meten con mi vida espiritual usando recursos públicos.

Esta semana, fue la principal agencia de noticias para inversores del mundo, Bloomberg, la que le preguntó sobre esas revelaciones místicas. La nota cuenta que en las dos horas que duró la entrevista, el candidato habló de todos los temas, pero se negó una y otra vez a responder de nuevo sobre sus contactos paranormales.

Milei prefiere no contestar o pasar por ambiguo antes que negar la relación con el perro que jamás lo traicionó.

Tanto en su acto de cierre de campaña como en el del domingo pasado tras conocerse su triunfo, Milei concluyó sus mensajes agradeciéndoles a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas.

Sus seguidores lo festejaron como una broma o como un gesto de amor hacia sus perros. Quizá no conocen el resto de la historia. O no la creen. O, simplemente, no les importa con qué seres se comunica este hombre que promete salvar a la Argentina.

Gabinete interespecies. Puestos a aceptar que el candidato más votado recibe el asesoramiento de Conan y sus clones, la pregunta obligada es si ese gabinete canino sería capaz de gobernar el país mejor de lo que se lo hizo hasta ahora.

En lo personal, me cuesta pasar al siguiente nivel de análisis antes de debatir esa posibilidad.

Me resulta raro pensar seriamente en su plan de gobierno, estudiar en detalle el perfil de los futuros ministros, imaginar si la dolarización sería un proceso gradual o de shock; polemizar sobre la venta de órganos, el cierre del Banco Central y del Conicet; o especular si irá moderando sus propuestas a medida que crezcan sus chances de llegar al poder.

No es que no sean temas importantes para analizar viniendo de alguien que puede ser Presidente. Lo son.

Pero, antes, me inquieta más saber cómo funcionaría esa suerte de gabinete canino en las sombras y cómo interactuaría con el gabinete humano. Entender si su hermana Karina y la médium Melamed serán suficientes para intermediar con el más allá o si el mismo Milei ya adquirió esa capacidad.

Por eso me sorprende que se siga hablando del futuro del libertario sin antes detenernos en un hecho tan novedoso como el de ser gobernados por un gabinete interespecies. Continuar debatiendo concienzudamente sus propuestas, sin antes preguntarnos si Conan de verdad está en condiciones de gobernar.

Que es un análisis que obligaría a preguntarnos cómo se llegó hasta acá.

Cuántas frustraciones debieron acumular los millones de personas que creen que, total, ya no les queda mucho para perder.

Cuáles son las razones de quienes prefieren a un loco por conocer que a los locos conocidos.

Porque Milei no es la causa de lo que está pasando.

Apenas es la consecuencia de un fenómeno que deberíamos entender antes de que sea demasiado tarde.

*Para El País