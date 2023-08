Pullaro "enamoró"al círculo rojo agroexportador

El candidato a la gobernación de Unidos para cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, endulzó al círculo rojo agroexportador con una medida que pondrá en marcha si asume en la Casa Gris y que se ajusta a la demanda del sector. El radical piensa poner bajo el Ministerio de la Producción un área específica de Infraestructura pensada para resolver las cuestiones de conectividad y desarrollo productivo.

Así, los temas relativos a lo vial, como accesos a puertos y terminales, rutas y tramos en zonas productivas, caminos rurales, pero también obras hídricas y cuestiones de energía, dependerán de esa área. Mientras que por otro lado estará el ministerio de Obras Públicas enfocado en proyectos propios del Estado provincial como escuelas, centros de salud, edificios públicos, etc.

El proyecto de diversificar esa área lo blanqueó en la reunión del viernes pasado en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), un encuentro colmado como nunca de directivos de los diferentes mercados (granos, panadero, futuros, financiero) y sociedades de la institución, al que fue acompañado de su referente económico Pablo Olivares, ex secretario de finanzas del Frente Progresista y Jorge Álvarez, también exfuncionario. Según narraron algunos presentes, había cierta expectativa por escuchar en detalle al candidato luego de la victoria en las PASO.

No es nada azarosa la revelación de Pullaro, quien sabe que las demandas de base del sector hacia el gobernador de turno se refieren a las obras viales para mejorar logística y tránsito en época de cosecha, y que conecten con todo el sistema de la llamada Hidrovía. Así, el mensaje es que el ministro que será su interlocutor y que entienda las necesidades productivas, será el que tenga los instrumentos y posibilidades bajo su comando sin tener que acudir a otro funcionario.

De paso, con esta definición concreta se contrapone a la fórmula rival compuesta por Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, quien es la ministra de Infraestructura actual del gobierno de Omar Perotti, y de hecho toman a la temática como una de sus promesas de gestión.

Sin embargo, por ahora no hay detalles de obras puntuales. Todo está enfocado en la elección. Aunque desde hace un par de meses los equipos del radical trabajan en ejes de gestión, entre ellos, Desarrollo económico y Producción, y por otro lado, Infraestructura, como forma de dar propuestas técnicas. Más allá de la cuestión de organización del Estado, esos ejes servirán para darle sustento al eventual programa de gobierno que tiene la matriz del candidato, pero que empieza a sumar a los socios de Unidos.

Con información de Letra P, sobre una nota de Facundo Borrego