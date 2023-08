Omar Perotti: quemando cartucho

Omar Perotti entró en la etapa decisiva para dirimir su futuro político. A dos semanas exactas de las elecciones generales en Santa Fe, el gobernador ingresó en una recta final a todo o nada. Defensa de la gestión, inauguración de obras por doquier y militancia digital, la suma de las partes. Ante un peronismo arrasado en la Bota, el mandatario apuesta a ser el único que salve las papas.

Perotti encabeza la lista para la Cámara de Diputados provincial del frente Juntos Avancemos y tiene como principales rivales a dos mujeres, la socialista Clara García y la mediática Amalia Granata. El rafaelino fue el más votado en julio en el nombre por nombre, pero la oposición nucleada en Unidos resultó la coalición más elegida. Granata, que salió segunda individualmente, desenfunda ahora su costado libertario, aunque de manera tibia, para emparentarse con la elección presidencial de Javier Milei.

Perotti no la tiene fácil. Ser el gobernador no le asegura una victoria en la categoría legislativa. Hay un espiral nacional que afecta al peronismo, está dañado en Rosario por su fallida experiencia en seguridad y el ganador de las PASO, el candidato a gobernador Maximiliano Pullaro, está jugando fuerte para vencerlo.



Es un combo de consideración. En el búnker del pullarismo, las encuestas hablan de un final cerrado entre Perotti y García, aunque por estas horas con una ventaja para la socialista. Los próximos días serán cruciales. La campaña tiene un tono frío y la atención del electorado se encenderá en lo que resta para el domingo 10 de septiembre.

Perotti tampoco tiene toda la banca del PJ santafesino. Es la campaña suya, de los suyos y de nadie más. Es verdad que su triunfo en la interna del peronismo fue contundente, pero las listas que supo derrotar armaron rancho aparte. Aportan poco y nada a la victoria del gobernador, o directamente se concentran en otros objetivos.

El gobernador se juega mucho en 14 días. Se juega su futuro político. Si Perotti gana, habrá salvado la ropa y quedado de pie. Si en cambio pierde, será fracaso absoluto. Sus antecesores, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, no tuvieron dificultades para saltar de la Casa Gris a la presidencia de Diputados. El rafaelino sería el primero en no lograrlo.

Por ese motivo, el gobernador se muestra en cuanto corte de cintas pueda y evita situaciones que lo corran de la agenda que más le gusta. No es nuevo en su andar y estrategia. Es lo que lo trajo hasta acá. Énfasis en la producción y provincializar su modelo.

Un modelo que puede ser eficaz para el interior de la provincia, pero no para Rosario, donde siempre le costó hacer pie. En las PASO, Perotti redondeó en Rosario una elección de concejal, impropia de un gobernador. Casualmente es la localidad donde mejor anduvo García. Ahí entonces, en la ciudad más poblada, es donde se cocina gran parte de la elección.

El call center perottista, esa experiencia que se realizó este sábado y adelantó en exclusiva, es otra de las herramientas del todo o nada. No es una acción novedosa. Ya se implementó en Córdoba, pero también en esta provincia. De cierto modo, es poner en funcionamiento el aparato del gobierno al servicio del candidato. En este caso a diputado, no a gobernador.

Son las últimas balas de Perotti. En un par de meses, más no se puede hacer. Lo que no se hizo en tres años y monedas, no se va a resolver ahora por cuenta del marketing, de la política o de un milagro.

Con informacion de Letra P.