Hailey Bieber causa sensación en las redes creando un labio de fresa exquisito con un lapiz de 6€

Hailey Bieber no solo se ha unido a la tendencia de maquillaje viral, sino que también ha creado su propio labial de fresa asequible para completar el look.

Hailey Bieber compartió un emocionante tutorial en su cuenta de TikTok, donde nos revela su secreto para lograr unos labios irresistibles. Utilizando el tratamiento labial con péptidos “Strawberry Glaze” de su propia marca, Rhode, Hailey muestra cómo combinarlo con el lápiz labial “Slim” de NYX en el tono “Nude Truffle”. Este sencillo truco resalta su belleza natural al crear un suave matiz marrón similar al color de las fresas. Luego, completa el toque final aplicando el tratamiento labial Peptide para conseguir unos labios irresistiblemente dulces y con un toque de color magullado.



El lápiz labial “Slim” de NYX es un favorito entre los aficionados al maquillaje por sus 31 tonos disponibles y su fórmula duradera y cremosa. Si el estilo “Strawberry Girl” no es lo que buscas, no te preocupes. Puedes explorar la amplia gama de tonos de lápices labiales de NYX y combinarlos con el tratamiento labial de Rhode para crear tu propio look único. Invertir en ambos productos definitivamente vale la pena para lograr un efecto deslumbrante. ¡No te pierdas esta tendencia que está arrasando!

Fuente: Xmag