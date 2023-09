Lewandowski: "Los que fueron parte del problema hoy se ofrecen como la solución"

El candidato a gobernador por Juntos Hacemos, Marcelo Lewandowski, a 10 días de las elecciones generales, pidió no insistir con quien "estuvo a cargo de la seguridad durante cuatro años, le dejó a la provincia 1.400 muertos y hoy nos dice que tiene la solución". Adelantó que pondrá en marcha un plan de construcción masiva de viviendas que ya fue presentado a las cámaras empresarias y consideró que los comicios de setiembre serán muy distintas a las de julio: "Nadie es dueño de los votos y cada elección es distinta. Las primarias fueron una instancia y el 10 de septiembre va a ser otra distinta. El escenario es muy cambiante, con votos cruzados, con un electorado independiente que fluctúa. Por eso hoy más que nunca hay que ser muy cuidadoso y veo que hay algunos que están gastando a cuenta y están contando los pajaritos antes de que estén en la jaula".

"Están sucediendo algunos hechos que no son nuevos, pero que aparecen en los momentos electorales previos. Las balaceras a los colegios se produjeron antes de las primarias y después felizmente bajaron. Ahora empiezan a haber nuevamente estas historias que dan por lo menos para sospechar. Quiero creer que no se está haciendo un uso público de la violencia y que los intentos para enojar más aún a la población no estén del lado de los que realmente no quieren que salgamos adelante y mejoremos nuestra calidad de vida, nuestras formas de actuar, nuestras formas de entender el comportamiento de una sociedad que está cansada de la violencia", advirtió.

- Las elecciones primarias dejaron una foto que muestra una importante ventaja de Pullaro sobre vos ¿Cómo trabajaste para recuperar votos y, eventualmente, dar vuelta el resultado?

-Hablando con la misma sinceridad con la que lo hicimos en las primarias. Pasa que cuando empezó la campaña no teníamos el volumen que necesitábamos para que nuestra voz sea escuchada y nuestras propuestas sean conocidas. Ahora podemos expresarlas con mayor contundencia y por eso estamos desafiando a nuestro adversario a discutir propuestas e ideas. Hoy estamos haciendo una fuerte campaña transmitiendo lo que pensamos y sentimos con la misma sinceridad con la que he transitado este corto tiempo en la política.

- Hay una clara diferencia en el tiempo de campaña entre Pullaro que la empezó hace más de dos años y vos porque tu candidatura se definió sobre el cierre de las listas. ¿Este tiempo post 16 de julio sirvió para que la gente se enterara de qué piensan hacer con la provincia en caso de ganar?

-Estamos contándolo en todos los ámbitos que podemos y donde nos dan un micrófono, ahí vamos. Nosotros vamos a continuar lo que estamos haciendo. Santa Fe es una provincia con obras terminadas y en marcha que hay que continuarlas, donde la producción ha sido uno de los ejes vitales de la campaña, trabajando coordinadamente con Nación. Hay en construcción acueductos, gasoductos, obras de infraestructura como la construcción de la planta potabilizadora de agua de Santa Fe, el Camino Viejo a Esperanza, el Circunvalar. Tenemos que continuarlas para que Santa Fe siga siendo una provincia pujante y productiva en el campo y en la industria. Santa Fe lideró en la salida de pandemia el crecimiento económico del país. Eso sucedió por la calidad de los empresarios y productores, pero también por una decisión política que se reflejó en medidas de gobierno. Eso no solo tiene que continuar, sino que debemos sumarle incentivos.



- ¿Por ejemplo?

- Uno de los cuellos de botella del sector productivo es la falta de mano de obra calificada. Queremos insistir con programas para que el tránsito hacia el sector productivo sea eficiente y le sirva tanto a los empresarios como a quien se capacite para ingresar al mundo del trabajo. Hoy algunas empresas que lo están haciendo por su cuenta. El gobierno ha implementado en Santa Fe el plan Primer Empleo, que subsidia parte de los aportes, para ayudar a las empresas; tenemos que recuperar el programa de prácticas profesionalizantes y queremos incorporar algo que es fundamental, como la robótica en la escuela pública y también en la forma extracurricular, que tengamos talleres para aquellos que quieran ir a capacitarse. Siempre se apunta a los niños y a los jóvenes, pero también debemos darle la oportunidad de familiarizarse con esas técnicas para incrementar y mejorar su posibilidad de acceso laboral a los que tienen más de 30 o 40 años.

- Enumeraste una cantidad de obras y políticas que se han hecho e implementado en la provincia en los últimos cuatro años. ¿Cuáles pensás profundizar en caso de ganar las elecciones?

-Todas, porque si queremos una provincia productiva, con sectores que lideran en el país como la agroindustria o la biotecnología, tenemos que proveerlos de la mejor energía, gas, conectividad, accesos. Entre 2015 y 2019 en la provincia cerraron 300 empresas industriales y se perdieron 7 mil empleos. Está en los registros de Fisfe. Y se perdieron como consecuencia de un modelo económico que dejó a muchas familias en la calle, y hoy mi adversario político abraza. ¿Dicen que van a producir más adhiriendo a un modelo recesivo, que busca cortar el gasto en vez de pensar como reducirlo con eficiencia? No fue casual que Santa Fe estuviera en el 2019 por el piso. Los industriales no son tontos y saben que se salió no por obra del Espíritu Santo. Siempre tuvieron la cabeza en la producción, sostuvieron a sus trabajadores, bancaron los trapos cuando pudieron. Y cuando encontraron las condiciones, supieron salir adelante, con ese empuje que tienen en la sangre para trabajar y producir. Pero necesitan un contexto que lo ayude. El Banco Nación, junto con el Ministerio de Producción de la provincia, logró llegar a pymes, a productores con financiamiento. Hoy hay productores, hay pymes que están pagando un crédito con una tasa del 16% anual, cuando la inflación es del 120. Otro ejemplo. El gobierno puso en pie de igualdad a las empresas que están dentro de los parques industriales en cuestiones impositivas y en el costo de la energía eléctrica para evitar que emigren de pueblos y ciudades pequeñas y puedan competir en igualdad de condiciones.

La seguridad

-El tema central de la campaña electoral ha sido la seguridad ¿cómo vas a encarar el problema en caso de ganar las elecciones?

- En primer término, que los funcionarios no tengan ningún vínculo ni sospecha de vínculo con el delito. A mí no me van a encontrar ni escuchas con comisarios que lo quieran proteger en un juicio, ni llamando al jefe de los fiscales para pedirle que no actúe o actúe más tarde, ni arreglando ascensos de comisarios que pueda beneficiar. Lo hice en la Cámara de Senadores, junto con otros tres compañeros, cuando tuvimos que votar para que se investigue a un senador del mismo partido. No fue un lindo momento, pero había que dejarle las manos libres a los fiscales para que investigaran. Lo que no podemos aceptar es que quien estuvo a cargo de la seguridad durante cuatro años y le dejó a la provincia 1.400 muertos, hoy nos diga que tiene la solución para este momento tan caliente. Hace 15 años que sufrimos el flagelo del narcotráfico y de todo lo que lo rodea, de los cuales en 12 gobernó el socialismo, donde hubo un crecimiento exponencial del narcotráfico y que claramente en estos años no se pudo modificar. Mi compromiso es atacarlo y no administrarlo. Del lado de la ley, siempre. Vamos a volver a abrir las comisarías que cerró Pullaro en los barrios, para que la gente no tenga que hacer 40 cuadras para hacer una denuncia, pero no para que se conviertan en calabozos sino para que la policía esté en la calle, custodiando la seguridad del barrio, trabajando codo a codo con personal civil para atender denuncias, con Desarrollo Social cerca y los centros de salud vinculados para que rápidamente se pueda resolver. Que se convierta en un verdadero centro de asistencia al ciudadano, sobre todo en los lugares más calientes.

- ¿Qué hacer con la policía? ¿Tiene que ser una reforma?

- Por lo pronto se constituyeron dos escuelas más de policías. Tenemos que seguir con esa lógica, de que entren más policías de los que se van. Entiendo que un proceso de capacitación es fundamental. Hay que darle las capacitaciones correspondientes a los que están en la calle, los instrumentos y los elementos para que tenga la posibilidad de trabajar. El adicional del policía no le puede servir para llegar a fin de mes. Si va a ser adicional y si va a trabajar de la manera que trabaja, que le sirva para tener una vida un poco más digna. La policía tiene que estar conforme con sus uniformes y debe tener una atención integral él y su familia. Después exijámosle y banquemos a todos los que estén dentro de la ley y trabajen para combatir el delito y para prestigiar el uniforme. Y después, me parece que la reforma que se hizo en el 2007 no dio resultado y tenemos que volver al esquema de oficiales y suboficiales.

- ¿Es necesario un acuerdo político para enfrentar la cuestión de la inseguridad?

-No solamente el acuerdo político para enfrentar la inseguridad, para todo. Mirá lo que está pasando en la Cámara de Senadores de la Nación y en la Legislatura de Santa Fe. Hay paquetes de jueces y fiscales para ser aprobados y la oposición mira para un costado, dicen querer defender y atender el tema de seguridad y no votan jueces y fiscales. Que no es que queremos meter por la ventana, sino que fueron aprobados en las distintas instancias de evaluación. Están aprobados por los distintos procesos que nadie objetó. Esta actitud la cuestionó el presidente de la Corte y la fiscal general de Rosario, entre otros, a los que no se puede acusar de peronistas. Claramente la mezquindad política está poniendo otra vez en riesgo la justicia para los ciudadanos, dicen una cosa y hacen otra.

Un amplio plan de viviendas

Una de las principales políticas que pondrá en marcha desde el primer día de un eventual gobierno está vinculada con la construcción de viviendas en toda la provincia.

"Queremos ser el gobierno que más viviendas construya desde 1983. Para eso vamos a crear un fondo específico para ello para que directamente desde allí se puedan financiar y ejecutar las viviendas sin tanta burocracia. El que sale sorteado y se le adjudica la vivienda pagará una cuota acorde a sus ingresos, que no supere lo que podría pagar de alquiler, pero que le signifique acceder a su casa. Queremos construir no menos de 40 mil viviendas y ya le hemos presentado el proyecto a las cámaras de empresarios", explicó Lewandowski.

"Vamos a convocar a las empresas, a las mutuales, a las cooperativas, a los sindicatos, de manera de que cada terreno que se ponga a disposición en los distintos municipios y comunas tengamos la posibilidad de construir. Estamos trabajando en distintas alternativas de construcción de acuerdo con las características de los lotes, la idiosincrasia de cada lugar, el tipo de construcción para cada región de la provincia", explicó

"El pago de las cuotas por parte de los adjudicatarios permitirá retroalimentar el sistema, dando la posibilidad de seguir construyendo viviendas, siendo el valor de la cuota el mismo que el de un alquiler, que se indexarán en un porcentaje menor que la tasa de interés del mercado y no podrá superar el índice de variación salarial. Queremos que la gente pueda acceder a una vivienda y eso no signifique un ahorcamiento", expresó, al tiempo que destacó el circulo virtuoso que genera la industria de la construcción en los lugares donde se construyan estas viviendas.

Finalmente, destacó que también habrá un régimen especial para la construcción de viviendas que se pongan en alquiler, que se incentivará con excenciones impositivas para aquellas empresas que participen de la construcción de estas viviendas. "El concepto es que estas construcciones que se realicen con capital privado y con una exención impositiva del Estado se pongan en los primeros cinco años en alquiler. Es una aproximación a lo que es el modelo uruguayo y el objetivo es que haya más viviendas que se pongan en alquiler para ensanchar la base de oferta".

Clubes de barrio

-Estás haciendo mucho hincapié en la necesidad de revalorizar a los clubes de barrio como lugar de contención para los chicos.

-Hay dos políticas que queremos llevar adelante con mucha fuerza. Una es de las adicciones. Se trabaja mucho y se habla mucho de la oferta y no de la demanda. Debemos proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Cómo acompañamos en la prevención y cómo acompañamos una vez que cayeron con ese flagelo a él y al grupo familiar. Ese trabajo va a ser realmente muy importante. Lo venimos haciendo con Miguel Rabbia en el Gran Rosario y lo vamos a impulsar en toda la provincia con mucha fuerza. Y el otro tema, cuando nosotros hablamos de contención y de cambiar la matriz social en los lugares más complejos, tiene que ver con tener lugares realmente que sirvan de contención a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Lo que siempre llamamos el lugar de pertenencia, que lo es la escuela, lo es el club, lo es una ONG, lo es toda institución que trabaje, lo es una iglesia de cualquier credo. Los lugares en donde haya un acompañamiento y donde ese joven, ese niño, se sienta querido, se sienta esperado, se sienta que vale la pena que él esté ahí y que no da lo mismo que él vaya y que no vaya. En esos lugares, no solamente para encontrar el deporte, sino para encontrar la cultura, para encontrar una capacitación, para encontrar un aspecto lúdico, para encontrar una salida en música, en teatro. Lo que nosotros necesitamos es el acompañamiento, en la mayor parte del día, de esos niños y de esos jóvenes en los lugares más complejos que tenemos en la sociedad. Esa tarea es tan importante como poner buenos policías, patrulleros, cámaras, el trabajo de la justicia. La contención que tenemos que hacer desde edades más tempranas es fundamental.

Con informacion de El Litoral.