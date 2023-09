Horacio Verbitsky: “El kirchnerismo tiene un problema que es la sucesión, no ha logrado salir del círculo familiar”

El periodista Horacio Verbitsky sostuvo durante un debate sobre su libro “La educación presidencial” que “el kirchnerismo tiene un problema que es la sucesión, no ha logrado salir del círculo familiar”.

Sus declaraciones fueron en el contexto de una disertación en la que analizó los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, a partir de las reminiscencias que surgieron de rememorar su escrito publicado en 1989.

El evento fue realizado el jueves pasado en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner, en donde Verbitsky expuso junto a Carlos Corach, ex ministro del Interior menemismo, Jorge Fontevecchia, periodista y director de diario Perfil, con la moderación del politólogo Diego Sztulwark.

La idea de hacer las charlas fue impulsada Sztulwark y el evento fue producido por la historiadora Camila Perochena y el periodista Daniel Tognetti. Así, hicieron un ciclo de conversaciones sobre cuatro libros del director del portal El Cohete a la Luna, cuyo último debate tuvo lugar ayer, con “La educación presidencial”. En ese texto, Verbitsky realiza un análisis político y periodístico sobre la relación entre el establishment, las empresas multinacionales y nacionales de relevancia nacional con el poder político de turno y, también, con un presidente que asumirá el Gobierno tras ser electo, como fue el caso de Menem en 1989, año en el que se escribió el libro.

“El libro se llama La educación presidencial porque se trata de pensar cómo los grandes intereses económicos internos y externos que habían consolidado sus posiciones de poder en la estructura social argentina, tenían una fuerte capacidad para establecer los límites de los dos grandes líderes de la UCR y el PJ: Alfonsín y Menem”, analizó Eduardo Rinesi, filósofo y politólogo, invitado para hacer un comentario sobre el libro. “Podían disciplinarlos, podían educarlos, y eso es lo que le da título al libro”, continuó Rinesi.

Ante un auditorio de cerca de 100 personas, Verbitsky comparó la situación socioeconómica de Argentina entre 1983 y 2003 con el período de los Kirchner y la actualidad, desde el 2003 hasta 2023. “Argentina 1983 a 2003 es el posibilismo, la amenaza de golpe y el miedo al retorno militar, con aplicación de programas que vienen de afuera”, sostuvo en relación con las primeras décadas del retorno la democracia. Luego se refirió al siglo XXI: “La política de Kirchner recuperó los principios y valores del primer peronismo. Fue el gobierno más peronista de Perón en adelante, que produjo un crecimiento muy grande”, opinó el periodista de investigación.

En esa línea, catalogó como un “hecho milagroso” que en el 2009, la administración de Fernández de Kirchner “en medio de la crisis internacional logró crecimiento económico y de los ingresos populares, con una política que incluyó la recuperación de YPF, de Aerolíneas Argentinas, del sistema previsional, que habían sido algunas de las privatizaciones del menemismo”. No obstante, en ese marco señaló el “problema” del kirchnerismo en cuanto no generar una sucesión extrínseca al “círculo familiar”.

Verbitsky recordó que en 2015 CFK tenía resistencia a la candidatura de Daniel Scioli y que por eso impulsó originalmente a Florencio Randazzo, otrora ministro del Interior. Para el periodista, esta táctica fue un “error de percepción”, dado que consideró que Randazzo era “peor que Scioli”. Y agregó: “Scioli fue la resignación de Cristina”.

“Scioli perdió y llegó Macri, que fue un retroceso y marcha atrás con todo lo que había hecho el kirchnerismo. Macri más que un programa de gobierno tenía un plan de negocios. Y lo realizó y le fue muy bien”, expresó el periodista respecto a la presidencia del fundador del PRO.

Por su parte, Corach habló primero, moderado por Sztulwark. No hubo interacción con Verbitsky. El ex funcionario menemista alegó que debía irse antes. Durante su intervención, hizo comentarios sobre el texto y consideró que era un “libro interesante”.

“Hay gente que me cruza en la calle y me dice por qué no vuelve Carlitos (Menem), fue mejor que los gobiernos que vinieron luego”, sostuvo Corach en un gesto de reivindicación del menemismo. Esa declaración motivó el abucheo de una parte del público, que rápidamente fue contenida por el moderador. En otra parte, ante una pregunta de Sztulwark sobre la relación del menemismo con las Fuerzas Armadas y los indultos que Menem concedió a los militares, Corach consideró que “al país le costó mucho las intervenciones militares”. Y justificó: “El indulto fue importante para generar la unión nacional”. Nuevamente, el público recriminó la respuesta del abogado. Empero, el ex funcionario aseguró que “el peronismo nunca fue socio de las dictaduras militares”. Al concluir su participación, el auditorio aplaudió a Corach y Verbitsky agradeció su presencia.

Luego, Verbitsky se refirió a sus consideraciones del menemismo en su libro e hizo una autocrítica “Creo que me equivoqué con Menem. Dije que Menem iba a terminar como Alfonsín y no fue así. Menem tuvo éxito, el que no tuvo éxito fue el país. Se fue con el traje bien planchado”.

Milei y las declaraciones de Victoria Villarruel

En la segunda parte de la charla, Verbitsky y Fontevecchia interactuaron sobre el panorama electoral actual. Al respecto, el periodista consideró que “Milei plantea el minarquismo”. Y agregó: En el fondo, la discusión es jurídica, no económica. El problema es la Constitución -en el esquema de Milei-. La perspectiva libertaria entiende que la Constitución es un fraude”.

Por su parte, Verbitsky sostuvo: “No sé si es tan importante lo que Milei dice como los equipos que está formando. Parece que forma equipos para hacer otra cosa. No creo demasiado en el discurso de Milei. Dice que quiere dinamitar el Banco Central, pero tiene como asesora a Diana Mondino, cuyo marido, Eugenio Isaac Pendás, fue el segundo del BCRA de Menem”. Fontevecchia dijo, en ese sentido, que “Milei no va a poder gobernar” y señaló que " la Corte Suprema no le va a aprobar ninguna de las alternativas con las que él propone, como los plebiscitos”.

En otro momento, Verbitsky se refirió a la posición de Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, sobre la dictadura militar y, especialmente, respecto a las víctimas de la guerrilla militar. La abogada organizó hace 10 días un homenaje en la Legislatura porteña en reconocimiento a víctimas de los grupos guerrilleros de los años ‘70.

Consultado sobre el tema, Verbitsky había dicho en una entrevista radial que no le parecía mal que Villarruel reivindicara a las víctimas de los grupos guerrilleros. Sin embargo, ayer en el CCK consideró que no hubo “buena fe” en la difusión de sus declaraciones y aclaró: “Las pelotas (SIC), no estoy apoyando nada a Villarruel. No tiene ningún futuro lo que está planteando. Pero lo está planteando y es significativo que lo haga alguien que tiene chances de convertirse en vicepresidenta”.

“Ahora hay un intento de reinstalar el tema por parte de Villarruel”, amplió. Yo dije que no me parece mal a título individual que procure un reconocimeinto a las víctimas de la guerrilla. Igual, no lo va a lograr. Lo vienen intentando desde el 2005, cuando se anularon las leyes de impunidad”.

* Para www.infobae.com