Pullaro: “Acá no hay nada que festejar”

El gobernador electo brindó una conferencia de prensa donde contó las gestiones que realiza una comitiva encabezada por el actual mandatario Omar Perotti, en Arabia Saudita, y detalles de su reciente viaje por Estados Unidos.

Allí informó que el objetivo de ambas misiones, es obtener financiamiento para obras ya proyectadas y abrir nuevos mercados.

Entre ellas, Pullaro enumeró la continuidad de la construcción de los acueductos, conectividad vial y accesos a 36 localidades, además de inversiones en energías renovables y obras portuarias.

Además, confirmó que su gobierno tendrá 11 ministerios y que los ministros serán confirmados en los próximos días: “Unidos es un frente político amplio y en este momento todos los partidos que lo componen van a estar integrados en el gabinete porque esa va a ser una característica nuestra y va a ser un gobierno que va a trabajar mucho. Los problemas de Santa Fe son graves”.



“Queremos un gobierno amplio, que no tenga tensión hacia adentro y hacia afuera y trabaje para resolver los problemas de la sociedad” agregó el gobernador electo.

Asimismo, anticipó que van a “encontrar una provincia con déficit” pero que no quiere mirar para atrás, sino “trabajar en función de la realidad que tenemos. Argentina está mal, Santa Fe no puede ser la excepción, no es una crítica al gobernador Perotti y al ministro Agosto”.



“Tenemos problemas serios de seguridad pública, no vamos a criticar ni mirar para atrás. Me voy a hacer responsable de todos los temas que le preocupen a los santafesinos. Salud, educación, producción y seguridad son los temas principales” sumó Pullaro sobre los ejes de su futuro gobierno.

Por último, confirmó que hizo un pedido político para asumir el 9 de diciembre y no el 11: “Me encantaría empezar a trabajar el lunes 11 a las 6 de la mañana, para eso la única opción es jurar el 9 a la mañana. No es un momento que haya que festejar, vamos a asumir con muchas ganas esta gestión, acá no hay nada que festejar, estamos mal, la estamos pasando mal”.

Con información de LT10