Pullaro pidió una “profunda autocrítica” en JxC y aseguró que será neutral en el balotaje

Mientras el seno de Juntos por el Cambio aún continúa revolucionado por el pacto electoral que realizaron Patricia Bullrich y Mauricio Macri, ambos referentes del PRO, con el libertario Javier Milei de cara al balotaje, el gobernador electo de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, regresó ayer al país tras una gira de reuniones por Estados Unidos y sostuvo que la coalición opositora debe realizar una “profunda autocrítica” puertas adentro, luego del pálido tercer puesto que obtuvo en las generales del 22 de octubre. No obstante, y luego del apoyo de un sector del radicalismo a Sergio Massa, él subrayó que mantendrá la neutralidad en la segunda vuelta.

“Pedimos que voten a Juntos por el Cambio y salió tercero. Hace dos años atrás, JxC parecía que ponía al próximo Presidente de la República Argentina, y hace unos días atrás sacamos el 24%. Con lo cual tenemos que hacer una profunda autocrítica quienes somos parte de los partidos fundadores de Juntos por el Cambio. Qué es lo que hicimos pésimo para haber bajado casi 20 puntos en dos años”, declaró este miércoles Pullaro, durante una rueda de prensa que ofreció desde la Legislatura provincial.

Consultado por los errores dentro de JxC que podrían haber sido causantes del resultado adverso en los comicios presidenciales, Pullaro reconoció: “Indudablemente no supimos sintetizar una voluntad de cambio que habíamos logrado dos años atrás. Doce candidatos a Presidente hasta poco tiempo antes, no existió un programa de gobierno unificado, no fuimos claros con la sociedad y la sociedad lee eso. Y hubo muchas peleas que no se reconstruyeron rápidamente”.

No obstante Pullaro, quien se transformó en gobernador de Santa Fe al conseguir un triunfo arrollador en las urnas, obteniendo el 58% de los votos, como candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe, una alianza integrada por Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Socialista y Pro, entre otros, aseguró que mantendrá la neutralidad en el balotaje.

“La sociedad a nosotros nos puso en el lugar de oposición, a Milei y a Massa. Hay problemas serios en la provincia de Santa Fe que nosotros tenemos que abordar. Y a mi tampoco me importan mucho las promesas que puedan hacer los candidatos en este momento, me importan los compromisos que tomen una vez que los mismos sean electos”, subrayó el dirigente radical.

Y en esa misma línea, agregó: “Nos votaron para ser opositores a nivel nacional y ese será nuestro rol en los próximos años. Como gobernador defenderé a Santa Fe, gobierne quien gobierne”.

La postura expuesta ayer por Pullaro marca un contrapunto respecto a sus declaraciones previas a los comicios presidenciales, cuando dijo que se inclinaría por Milei en una eventual segunda vuelta. Ahora, a falta de poco más de dos semanas para la segunda vuelta, el gobernador de Santa Fe minimizó sus dichos y aclaró que su afirmación fue “en un contexto electoral”. De esta manera, quedó alineado a la posición adoptada por la conducción nacional de la UCR, que definió no respaldar a ninguno de los dos candidatos el próximo 19 de noviembre.

Pero distinta es la postura del Partido Socialista, uno de los socios de Pullaro en Unidos para Cambiar Santa Fe. Este miércoles, el espacio anunció que votará por Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria.

“Está claro que el sentido del voto del pasado 22 de octubre expresó la necesidad de realizar cambios profundos en la administración del país. La sociedad argentina le dijo basta a la inflación y la inseguridad, al deterioro de la educación y la salud, a la falta de transparencia en el manejo de lo público, a la discrecionalidad en la distribución de los recursos y el abandono de las autoridades nacionales hacia las provincias”, comienza diciendo el documento difundido ayer por la tarde.

Y tras el análisis acerca del panorama que dejaron los resultados de los últimos comicios, revelaron la postura que tomarán en la elección que definirá quién será el sucesor de Alberto Fernández en Casa Rosada. “Pero también estamos convencidos/as de que ninguno de esos flagelos podrán ser superados por quienes proponen la intolerancia, al punto de denominar ‘excremento’ a quien piensa distinto, niegan el rol del Estado en la educación y la salud, en el desarrollo de la ciencia, en el acompañamiento de la producción y el trabajo; quienes niegan el desafío urgente del cambio climático, la violencia machista y los derechos de las disidencias y colectivos vulnerados”, continúa el escrito, tomando distancia de las principales propuestas de Milei.

Y agregaron: “A quienes detrás de la palabra libertad expresan un modelo de sociedad profundamente autoritario y excluyente. Y mucho menos quienes incluyen en la propia fórmula presidencial a quien valida la última dictadura cívico-militar y relativiza el terrorismo de Estado”.

“Es por ello que, manteniendo en alto nuestra agenda y nuestras críticas por la falta de federalismo, por la discriminación de los ciudadanos y ciudadanas del interior de nuestro país, por la desatención y el deterioro del sistema productivo y de las economías regionales; y frente al riesgo mayor que supone para la democracia la posibilidad de que Javier Milei llegue al gobierno, el Partido Socialista expresa su rechazo al proyecto de La Libertad Avanza y, dadas las condiciones de la contienda electoral, apoya la candidatura de Sergio Massa”, concluye el comunicado.

Con información de Infobae