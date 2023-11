“Terminar con un sistema mafioso”: la arenga de Mauricio Macri a Javier Milei

El ex presidente Mauricio Macri manifestó que es “optimista” con el resultado que se dará en el balotaje de este fin de semana. Su apoyo a la candidatura de Javier Milei en busca de “un cambio” en la Argentina se hace patente en una entrevista que le realizó el también ex presidente de Colombia, Iván Duque.

En primer lugar, Mauricio Macri se detuvo en la situación económica de Argentina. “Es una crisis sin precedentes. Todas las crisis son diferentes a las anteriores. Estamos viajando ya a una inflación anual proyectada de 140%. Una situación del Banco Central quebrado, con reservas negativas de varios miles de millones de dólares. Bueno, un crecimiento de la pobreza en forma diaria. La destrucción de la confianza, porque el ministro de Economía, a la vez, es candidato. Estamos ante una elección de cierre, final, la cual es pareja. Es increíble, que después de todo lo que conté sea pareja con un candidato que es el ministro de Economía y que ha provocado todo este desastre, especialmente en los últimos 15 meses, donde él ha tomado la gestión”, cuestionó

En este mismo sentido, arremetió de lleno contra el gobierno de Alberto Fernández. “Acá, obviamente, nos topamos con el populismo, los miedos que genera, la resignación que genera, la dependencia que genera a través de planes sociales, subsidios de todo tipo, que termina generando esto. Las elecciones aún en este desastre, hay mucha gente que por los miedos que le meten, prefiere no cambiar por el miedo a perder ese subsidio que ellos amenazan que lo van a perder si no los votan. Cosa que no se entiende es que, si el país se organiza, si tiene tantas posibilidades, va a generar mucho trabajo y ya no un trabajo artificial, sino un trabajo real, para que la gente pueda ser feliz, a través de lo que aporta en su vida diaria, con su trabajo, con su protagonismo”, planteó contagiando esperanzas.

“Soy optimista, el domingo es la elección final. Nuestro espacio, nuestro partido, le ha dado apoyo al candidato nuevo, libertario, outsider, como está pasando en muchas partes. Este aparato (señalando un celular), nos llena de representatividad a ciudadanos comunes. Él ha logrado, sin prácticamente estructura, llegar a estar en la ronda final para la presidencia. Creo que más allá de que hayamos tenido diferencias en la campaña, son muchísimas más las coincidencias para terminar con un sistema mafioso. Creo que realmente el cambio es lo que prevalece”, resaltó Mauricio Macri, sobre la figura de Javier Milei.

Por otro lado, apuntó contra el kirchnerismo en cuestiones de seguridad. Para Mauricio Macri, “el populismo es cómplice y funcional al narcotráfico”. “Nosotros habíamos vuelto al poder en 2015 con una clara consigna, que era terminar con el narcotráfico. Lo logramos en gran medida, ponerlo en retroceso en todas las grandes ciudades. Récord de incautación de droga, desarmamos bandas muy peligrosas. Lamentablemente, con la vuelta del populismo, hace 3 años y medio, se desactivaron los radares en la frontera y rápidamente el narcotráfico volvió a avanzar y a infiltrarse en estamentos institucionales. En una ciudad muy importante de Argentina, Rosario, la llevaron a una situación límite. Es muy triste. Pero si lo hicimos una vez, lo vamos a volver a hacer. “Esperemos que, con la vuelta del Cambio, con Milei, se puede empezar a trabajar activamente con las mismas herramientas”, le comentó a Iván Duque.

Por último, Mauricio Macri filtró el plan que pergeñó con Javier Milei. “La Argentina tiene que poner el eje en la dominancia fiscal. Tener un presupuesto público en el cual se gaste lo estrictamente necesario y se corten los privilegios que se han incluido a lo largo de los años. Reducir los impuestos a la vez. La Argentina se tiene que comprometer. La parte central de la propuesta de Milei, como la nuestra, es la baja determinante, urgente, del gasto público para equilibrar las cuentas. A partir de ahí, abrir el país, como Colombia lo ha hecho, porque en la competencia, todos funcionamos mejor, trabajamos mejor, producimos mejor calidad y a menor precio”, concluyó.

