Cómo se llegó a un Concejo "timoneado" por una mujer: diálogo y bajar los egos, las claves

Adriana "Chuchi" Molina tendrá el timón del Concejo de Santa Fe desde el próximo 7 de diciembre, cuando se realice la sesión preparatoria: sólo falta el formalismo de los votos nominales de los ediles, pero ya está el acuerdo. Reemplazará a Leandro González en la presidencia del Deliberativo local, y éste será una suerte de "coequiper" político, ya que presidirá el interbloque "Unidos para Cambiar Santa Fe". Los nombres de la presidencia primera y segunda aún no se definieron.

los radicales hablaron de todo: de cómo se gestó el acuerdo político (el valor del consenso y de "bajar los egos" fueron claves, coincidieron) para que Molina sea la primera mujer en la historia de la ciudad capital en presidir el órgano Legislativo local (aunque ella no considera la cuestión de género como un valor en sí mismo, pero sí "un fuerte mensaje simbólico para otras mujeres"); de la cuestión hídrica, de las prioridades ciudadanas frente a la nueva etapa nacional, provincial y local que se abre.

También se conversó sobre cómo será la convivencia política en un interbloque que tiene primera mayoría con 11 representaciones (dos tercios de los votos), pero con una variopinta paleta de corrientes ideológicas; de la relación con la gestión local de Juan Pablo Poletti, y la provincia, con Maximiliano Pullaro. Y de los ánimos de la gente hoy, triste, temerosa, angustiada y llena de incertidumbre por lo que vendrá.

Acuerdos

-¿Cómo se llegó a este acuerdo político?

-González: Hubo varias conjunciones. Primó el respeto por la trayectoria (de Molina) y de su forma de hacer política. Se facilitaron los acuerdos y se evitaron situaciones políticas traumáticas. Como espacio, en "Unidos" estamos muy conformes. También hay otra realidad, que es la fortaleza provincial del espacio junto con Maxi (por Pullaro) y local, con Juan Pablo (por Poletti), con un entendimiento de todos los actores para que ocurra este marco político.

Los objetivos no están sólo en lo que ocurre aquí en el Concejo, sino en la calle. Afuera están los problemas, que son muchos: hay faltas de respuesta de un montón de situaciones sociales que afectan a la vida cotidiana de la gente. Y en ese marco, "Unidos" tenía que mostrar también que realmente hay mucho diálogo y que nos ponemos de acuerdo. Y creo que la simbología de que sea "Chuchi" la nueva presidenta está planteado desde ese lugar. Para mí, después de ejercer la presidencia por cuatro años, que ahora ella ocupe ese rol me da una enorme tranquilidad.

-¿Le honra ser la primera mujer que llega a la presidencia de un Órgano Legislativo en la historia de la ciudad, o la cuestión del género no incide tanto, siempre y cuando cuanto la persona que ocupe ese cargo sea proba y competente?

-Molina: Soy quien soy. Soy una mujer, y creo que lo más importante en este caso es plantear los acuerdos, el consenso. Teniendo en cuenta lo que pasa a nivel nacional, en la provincia y en la ciudad, donde nos encontramos con tiempos difíciles en lo económico, en lo social, y donde también hay una interpelación hacia los políticos, nosotros entendíamos que era importante lograr los consensos, bajar un poco los egos y buscar el mejor acuerdo, pensando en la ciudad y en la provincia.

Yo soy una mujer que hace varios años optó por la política, y sé que se ha avanzado mucho en materia de igualdad de género; pero también la realidad indica que hace 150 años que existe este Concejo, y por primera vez hay una mujer en la presidencia. A esto no lo pongo como un valor en sí mismo; pero se trata de decir: "Ya están las puertas abiertas para que otras mujeres concejalas puedan estar en este lugar". Eso es lo más importante, en términos simbólicos.

Los temas

-¿Cuáles son los temas más importantes sobre los cuales se va a priorizar la nueva gestión legislativa al frente de la presidencia?

-Molina: hay dos planos. Uno es la gestión de la presidencia y del Cuerpo, siguiendo los lineamientos que hace un tiempo ya el Concejo tiene institucionalizados. Leandro fortaleció la línea de cercanía con los vecinos, con las asociaciones y organizaciones, sumado el Concejo Joven, los foros, las visitas… Todo esto hace que este órgano colegiado pase a ser una institución que esté ahí, cercano a los vecinos, y que éstos sientan que este espacio los representa a ellos.

El otro plano va en línea con lo que se viene en la ciudad, donde nosotros tenemos una posición muy firme de acompañar la gestión municipal (de Poletti) y la provincial (de Pullaro). Frente a un tema central como el Presupuesto Municipal 2024, nosotros vamos a trabajar para que el intendente electo pueda tener esa herramienta elemental.

Más allá de las miradas que podemos tener, incluso en algún punto distintas, desde la presidencia queremos dar toda la garantía de que la agenda que tenga el intendente, en la cual se suma la agenda de los vecinos, pondremos (el Presupuesto) sobre la mesa. Ese es el compromiso y vamos a tratar de encontrar el acuerdo para que (Poletti) tenga esa herramienta financiera central.

Aprendizaje

-¿Qué aprendizajes le dejan estos cuatro años al frente de la presidencia?

-González: Creo que el capital que me queda después de cuatro años de presidencia es que si tratamos de ir por un camino lo tenemos que hacer juntos; en un cuerpo colegiado uno busca primero los puntos de apoyo con quienes forman parte del proyecto político propio, en este caso "Unidos", pero sé que somos 17 concejales. Y el colectivo del Concejo es el colectivo de la ciudad.

La idea es que cada espacio político pueda proyectar, pueda proponer. A ver, siempre vamos a ir por el camino del respeto hacia las minorías legislativas, porque cada concejal puede y debe hacer política, proponer y discutir… Después podemos no coincidir, pero esto es parte también del juego democrático.

Convivencia política

-El interbloque "Unidos" está conformado por un abanico de vertientes político- ideológicas al parecer con diferencias bastante opuestas. ¿Cómo creen que será la convivencia política? ¿Garantizan que no se resquebrajará?

-Molina: Eso no va a suceder (el quiebre del interbloque). Porque hay una oportunidad en la ciudad y en la provincia de poder hacer buenas gestiones, buenos gobiernos. Pero también me parece que hay una interpelación muy fuerte del vecino, y ante esto, ir a contarles que nos estamos peleando, que estamos discutiendo, no sirve de nada.

Los once de interbloque no somos homogéneos; por ahí para algún tema podemos tener una mirada diferente. Pero estamos en el mismo espacio juntos. Se puede y se debe estar juntos.

-El interbloque oficialista "Unidos" va a tener la primera mayoría legislativa, con 11 representantes (llegan a los dos tercios de los votos). ¿Hay algún riesgo de que el Concejo pueda convertirse en una "escribanía" del Ejecutivo?

-González: No, y digo lo siguiente. Nosotros vamos a acompañar al intendente con las herramientas necesarias, con el próximo Presupuesto Municipal, y además, seguramente vamos a coincidir en muchas cuestiones vinculadas con el proyecto de ciudad (de Poletti).

Y si surgen diferencias, vamos a buscar ponernos de acuerdo, cualquiera sea el tema. Acompañamos, somos parte de este proyecto político, y ya estamos bastante grandes como para ponernos en "escribanos de alguien" (risas).

El mensaje

-Desde sus lugares de funcionarios y servidores públicos, ¿qué expectativas tienen sobre la época que se viene para el país y para la ciudad con los cambios de mandatos? ¿Qué le dirían a esos ciudadanos santafesinos tristes, angustiados, con incertidumbres por lo que pasa?

-Molina: Pensando en lo nacional, casi el 60% de la población argentina eligió un cambio. Ese cambio evidentemente es muy fuerte. Creo que nosotros desde nuestro lugar, el mensaje que podemos dar es que haremos todo lo posible para que se disminuya el índice de pobreza, que haya mejor seguridad, que el presupuesto finalmente sea aprobado, y que esta herramienta financiera haga que los vecinos de nuestra ciudad vivan mejor.

Además, damos nuestro compromiso de trabajo, que lo reafirmamos y creemos que es el momento más que nunca de demostrarlo. También, el compromiso de mucha transparencia, porque creo que hay un mensaje sobre ese cambio que la gente votó (el reclamo de más transparencia institucional). Hablo de un mensaje expresado en las urnas de la ciudadanía a los políticos.

-González: Noto una sensación general algo ambivalente. Por un lado, tristeza por la situación general. Hasta el día de la elección del balotaje, es como que hay cosas que no estaban bien, y que generan impotencia. Pero a la vez hay algo de esperanza, porque en la provincia y en la ciudad también la gente votó por un cambio. Y en tren de ese cambio, que el próximo gobernador sea Pullaro también nos generan buenas expectativas.

Emergencia hídrica en Santa Fe

-¿Qué salidas legislativas pueden evaluarse para aminorar la crisis hídrica que asoma amenazante para la ciudad y la región del área metropolitana?

-Adriana Molina: Se está hablando de una declaración de emergencia hídrica, que podría ser otra herramienta que podría necesitar el intendente. Esto se puede hacer directamente a través de un mensaje enviado por el Ejecutivo, y aquí se trataría. La ventaja de declarar una emergencia es la celeridad de tiempos: se evitan las licitaciones y se hacen contrataciones directas (para comprar maquinarias, por caso). Es una herramienta más del tipo administrativa.

Pero por otro lado, podría haber una ley provincial que sancione la Legislatura declarando la emergencia hídrica en toda la bota o en algunos departamentos. Luego, lo que hace el Concejo es adherir a esa ley provincial. Son dos opciones, no hay nada confirmado pero las herramientas están y nuestra predisposición de acompañar, también.

Con informacion de El litoral.