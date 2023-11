Se tienen que terminar los "ñoquis" encubiertos en Rafaela

Argentina vive un nuevo tiempo político con la llegada de Javier Milei. Es un tiempo en el que el estado se va a tener que hacer cargo de cuestiones primordiales, esenciales, de situaciones extremas. En este nuevo tiempo no va a tener cabida lo banal y lo que no es imprescindible.

Muchos Argentinos están acostumbrados a recurrir al estado para que este salga al auxilio de inquietudes, que por más que sean plausibles, no son urgentes, esas personas van a tener que comprender que se terminó esa época y que a partir de ahora van a tener que agudizar el ingenio para satisfacer inquietudes. Argentina está quebrada por culpa de los que fueron egoístas y pensaron en ellos y no en el bien de la sociedad en su conjunto.

En Rafaela uno de los aspectos que tendrá que revisar el nuevo intendente Leonardo Viotti es el de la Secretaría de Cultura. Nadie pone en tela de juicio que la cultura, el arte y el ya famoso Festival de Teatro es importante para la ciudad, quizá mucho más para los que lo organizan que para los ciudadanos en general, pero eso es harina de otro costal, pero esta Rafaela tiene muchas otras prioridades que se van a tener que resolver y que Viotti va a tener que optar aunque sea antipático. Acá la cosa es muy clara: o lo superfluo o lo primordial y urgente, así de simple.

El nuevo intendente ya dijo que con la recaudación no le alcanza para pagar los sueldos, mal puede estar preocupado por que alguien quiera organizar una muestra cultural. Cuando no hay plata, no hay y esa debe ser la premisa.

Los organizadores del Festival de Teatro tendrán que tener la capacidad de trabajar para conseguir presupuesto del sector privado, al fin y al cabo si el mismo es tan importante como dicen, no faltará quien esté dispuesto a aportar. Esto también es válido para todo aquel que de la noche a la mañana se le ocurra armar una organización "cultural" que finalmente es la Municipalidad quien tiene que solventar y que termina solucionándole los problemas a los organizadores y no a la gente. Se tiene que terminar el "curro", quizá muchos tengan que salir a "laburar"

Con la cultura en Rafaela hay muchos "ñoquis" encubiertos y llegó la hora que alguien les saque la careta, se terminaron los negociados, se acabó el despilfarro de dinero.

Que quede muy claro: Una cosa es la cultura y los que la promueven, y otra los que lucran con ella, los que no pueden rendir cuentas, los que hacen recibos truchos y dibujan todo, los que con la plata del municipio se pagan las vacaciones. Este es otro tiempo y lo van a tener que entender.

Viotti debe dar un mensaje muy claro y no puede de ninguna manera claudicar ante quienes desde hace tantos años interponen sus intereses personales en desmedro de los de la comunidad en su conjunto, de lo contrario, los esfuerzos solicitados no serán entendidos por quienes tiene prioridades urgentes y reales.