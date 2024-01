Ángel de Brito y Diego Brancatelli volvieron a tener un fuerte cruce lleno de chicanas en las redes sociales

Este fin de semana, Diego Brancatelli organizó un almuerzo en su casa e invitó a su amiga Daniela Ballester con su nuevo novio, Daniel Osvaldo. En un momento de la juntada, el periodista se sacó una foto con ambos y le mandó una indirecta a Ángel de Brito.



“Para Ángel delito y sus cotorras”, escribió él en una historia de Instagram donde se lo ve posando con el exfutbolista y señalando a cámara. En su mensaje, no solo se refirió al conductor de LAM (América), sino también a sus panelistas.

Luego de esa publicación, de Brito decidió responderle con otra fuerte chicana. “No importa cuándo lo leas, pero siempre funciona. Brancatelli pelo...”, lanzó él en un posteo de Twitter. Además, quien se sumó al fuerte cruce fue Daniel Osvaldo, con otra picante frase para el periodista de espectáculos.



El picante ida y vuelta entre Ángel de Brito y Diego Brancatelli. (Foto: Captura Twitter/AngeldeBritoOk)

“Nordelta es para caretas como vos, Angelito”, escribió el exnovio de Jimena Barón desde la intimidad del almuerzo con Diego. Cabe recordar que el romance entre el exfutbolista y Daniela Ballester terminó por confirmarse en estos últimos días.

Incluso, el integrante de Argenzuela (C5N) compartió una foto donde se lo ve a Daniel Osvaldo a los besos con la periodista. “Me alegra verte así”, opinó Brancatelli por la alegría que nota en su compañera de programa.



En julio de 2022, Brancatelli se indignó con LAM (América) por una entrevista que le hicieron a raíz del cierre de su supermercado Don Ahorro. Según explicó en ese momento, se negó varias veces a hablar con el notero del ciclo de espectáculos pero accedió a dar la nota.

“Una pena lo que hicieron conmigo. Me usaron. No se hace. Cero código”, decía uno de los posteos que el periodista subió en su perfil de Twitter contra el programa de Ángel de Brito. “Tengo que aprender o ser como ellos. Cuando es no, es no. No puedo ser bueno siempre, hay que ser forr... a veces”, expresó también.



Otro picante ida y vuelta se dio cuando de Brito cuestionó el viaje que hizo Brancatelli. “Primero Estados Unidos, después Qatar y ahora París. No te pisa Santa Teresita”, se leía en el tuit que el periodista de espectáculos compartió en sus redes junto a un “jajajaja”. “¿De qué te reís?”, le contestó Diego en ese momento.

Fuente: TNShow