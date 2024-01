Nicki Luis, la “divina” de “Patito Feo”, habló del lado B de la TV y el modelaje: “Me pegaban las orejas”

Nicole Luis siempre había soñado con trabajar en televisión. El modelaje fue, de alguna manera, su puerta de entrada y en 2007 saltó a la fama cuando interpretó a Luciana Menditegüi una de “las Divinas” de Patito Feo.



En sus redes sociales, puntualmente TikTok, Nicole habla sin filtros de todos los temas. Al ser consultada por aquella etapa, no dudó en remarcar que estaba cumpliendo su sueño, pero agradeció haber tenido a una mamá muy presente. “Me pegaban las orejas”, “Me amenazaban con echarme” y “Me mandaban a adelgazar” fueron algunas de las declaraciones que más se viralizaron.

En diálogo con TN Show, la artista habló de aquella experiencia, pero además contó cómo es trabajar como actriz para Disney. También se mostró muy feliz del lanzamiento de @ange.siage, su propia marca de ropa.



Nicole Luis recordó el lado B de “Patito Feo” y del modelaje

Consultada acerca de su experiencia como parte del elenco de la ficción protagonizada por Laura Esquivel, Nicole expresó: “La realidad es que tengo como dos mundos de Patito Feo. Por un lado, fue la etapa más feliz de mi vida, pero tenía todo un lado B”.

Tras destacar que ser parte de la ficción fue un sueño hecho realidad porque incluía baile, canto y actuación, y además había sido su primera oportunidad en una tira diaria, explicó que había ciertos manejos crueles. “Por ejemplo, yo en ese momento trabajaba para Dotto Models y había hecho una tapa para una revista. Entonces vino el productor y me dijo ‘ay, no pediste permiso. Bueno, mañana te echo’. Yo tenía 15 años, o sea, no tenía la cabeza que tengo hoy para afrontar ese tipo de amenazas”, sostuvo y remarcó que esas intimidaciones eran moneda corriente.



Sin embargo, destacó que no solo lo que hacía o dejaba de hacer era motivo de amenazas. “Yo tenía una mamá que era tildada de ‘conflictiva’ por la producción. Hoy la entiendo y le agradezco que haya sido así, porque ella veía cosas que no estaban bien y las decía”, sostuvo. A modo de ejemplo, señaló: “Nos hacían grabar hasta las dos de la mañana y después teníamos que ir a ShowMatch. Mi mamá se negaba porque al otro día tenía que ir al colegio, entonces venían y me decían ‘los chicos tienen que hacerse responsables de las actitudes de los padres. Capaz que el mes que viene no te renovamos el contrato’. Me ponían esa presión y yo terminaba peleándome con ella porque no leía la jugada completa”.

Otro de los episodios ocurrió cuando trabaja como modelo: “Me decían que tenía que adelgazar y con la excusa de que no me manchara o que no me corriera el maquillaje, no me querían dar de comer. Entonces ella les decía ‘no te preocupes, yo me encargo’ y hacía que comiera”. “Para las productoras mi mamá era un problema, pero mirándolo de lejos digo ‘qué genial, qué bueno que estuvo presente’, porque gracias a ella, a mi viejo y a toda la contención familiar, yo no caí en un TCA o ningún problema de otro tipo”, concluyó.



Nicole admitió que muchas de estas cuestiones la abrumaron y después de Patito Feo decidió alejarse del medio. “Hasta que hice un casting para Disney Channel y quedé. Es otra cosa trabajar ahí, realmente es el maravilloso mundo de Disney. Te cuidan en todos los aspectos: me encontré con productores superamenos, con que se corta para la hora del almuerzo, se respetan las horas de rodaje… Así que me aferré a la compañía y para mí es mi familia”, expresó.

Nicole Luis, del trabajo con la imagen en Instagram al “sin filtro” de TikTok

Nicole es una influnecer: tiene 265 mil seguidores en Instagram y más de 354 mil en TikTok. Sin embargo, hay una marcada diferencia en cómo se muestra en ambas, mientras en la primera es más “cuidadosa”, en la segunda evita los filtros.

Consultada al respecto, explicó: “Lo que pasa es que todavía no sé cómo controlarlo y capitalizarlo a Instagram”. “Yo soy la persona que me muestro en TikTok, ando en jogging, despeinada y sin maquillaje, y siento que cree una comunidad posta. En cambio, en Instagram es como todo muy cuidado porque las marcas me contratan por mi imagen y trato de sostenerlo porque es parte de mi laburo”, explicó.



A modo de reflexión, opinó: “En Instagram la gente sube todo lo lindo y yo me sumo a eso, pero el otro día conté que, cuando era chica, a mí me las pegaban las orejas para trabajar. Y dije ‘qué cag… que en algún momento influencié a eso’. Pero yo lo conté cuando tenía 15, hoy tengo 31 y otra cabeza”.

Respecto a ese episodio, precisó: “Yo entré en el mundo del modelaje porque lo vi como la vía más rápida para llegar a actuar en televisión, que era lo que me interesaba. Siempre fui muy alta, mido 1.71 desde que tengo 14 años, y muy flaca… De todas maneras, siempre me mandaban a adelgazar. Cuando entré al medio tipo me decían ‘ay, sos hermosa. Me maquillaban y me pegaban las orejas’. Lo tenía recontra naturalizado porque para mí era lo mismo que me taparan las ojeras a que me pegaran las orejas, pero con el tiempo me di cuenta de que no estaba bien”.



“También había naturalizado que me mandaran a adelgazar”, admitió. Y recordó: “A Pancho Dotto lo amo, pero siempre cuento que él me tomó por mi actitud. Yo había ido con el uniforme de la escuela y me dijo ‘sos hermosa, sos divina, la altura te da perfecto, tus medidas están bastante bien… lo único que tenés que bajar dos o tres kilos de cadera’. Yo tenía un alfajor triple en la mochila, lo saqué y me puse a comerlo adelante de él y me dijo ‘te voy a tomar por tu actitud’ y me metió en todas las gráficas”.

Nicole Luis habló de su faceta emprendedora: “Lo disfruto”

Además de ser modelo y actriz, Nicole desarrolló una faceta emprendedora. Junto a su socia, Agostina Longo, crearon la marca de ropa ange.siage.



“Empezamos a trabajar en abril y en octubre la lanzamos. Hay prendas que tienen hasta cuatro o cinco molderías, es un proceso larguísimo. Ahora ya estamos con la de invierno, en realidad, nosotras le decimos segunda edición porque son prendas atemporales”, comentó.

Respecto al trabajo que hay detrás, señaló: “Nosotras hacemos todo. Planchamos, sacamos las fotos, las subimos a la tienda nube, diagramamos la agenda y los posteos, empaquetamos… Entendemos que es parte de emprender y nos gusta mucho. Lo disfrutamos”.

Fuente: TN