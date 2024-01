Cuántas son las designaciones políticas de Poletti para el municipio de Santa Fe

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, emitió todos los decretos correspondientes -unos 65 en total- con las designaciones políticas de las personas que trabajarán en la Municipalidad capitalina. Del decreto N° 0534 al N° 0542, están los funcionarios de primera línea, es decir, los secretarios; y del Nº 0543 al Nº 0601, todos los cargos de segundo rango

Esto último abarca a quienes serán subsecretarios en las distintas áreas y directores ejecutivos, Fiscalía Municipal, Sindicatura Municipal, Tribunal de Cuentas; direcciones de entes autárquicos, la Procuración General de la Justicia Administrativa de Faltas, la presidencia de la Caja Municipal de Pensiones, coordinadores, asistentes técnicos para cada área operativa, entre otros.

Según la información legislativa a la que accedió El Litoral (y que puede consultarse como documentos adjuntos en esta nota), la administración de Poletti redujo las secretarías a nueve -en la gestión de Emilio Jatón eran 12, con una dirección de Movilidad-, aunque la cantidad de cargos políticos y operativos sería exactamente igual a la anterior gestión al frente del Palacio Municipal.

Durante el gobierno del ex periodista, las secretarías eran General; de Gobierno; de Hacienda; de Integración y Economía Social; de Políticas de Cuidado y Acción Social; de Obras y Espacio Público; de Asuntos Hídricos y Gestión de Riesgos; de Ambiente; de Desarrollo Urbano; de Control y Convivencia Ciudadana; de Educación y Cultura, y de Producción y Desarrollo Económico.

Ahora, con el gobierno municipal comandado por el ex director del Cullen, se conformaron las secretaría General, a cargo de Alejandro Boscarol; la de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, de Sebastián Mastropaolo; la secretaría de Producción y Empleo está dirigida por María del Rosario Alemán; el secretario de Hacienda y Finanzas es José Serruya, y el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Felipe Franco.

La secretaría de Cultura está a cargo de Luciana Ceresola; la de Gestión Urbana y Ambiente, de Guillermo Ferrero; Hugo Marchetti es el secretario de Políticas Sociales, y María Alicia Barletta es titular de la secretaría de Educación.

Comparativo

Según la nómina actualizada (a junio de 2022) de cargos políticos durante el gobierno de Jatón -a la que accedió este diario-, había 277 personas designadas en las distintas áreas municipales. Y en la nueva gestión del médico cirujano, ese número es de 268 personas ocupando cargos de segundo rango. Sumando los 9 secretarios, se llega a un total de 277 designaciones políticas.

Según esos números, la gestión Poletti tiene la misma cantidad de cargos políticos y operativos que los que tuvo la administración de Jatón. Aquí, cabe recordar que durante el proceso de transición municipal, desde el sector de ex director del Cullen se aseguraba que la intención del médico era “reducir un 20% el gasto político”. Esto pareciera no cumplirse, a juzgar por los decretos oficiales que analizó El Litoral, pero desde el municipio se explicó dónde está enfocado el ahorro..

Al respecto, Sebastián Mastropaolo, actual secretario de Gobierno, aclaró que “hay un cambio radical, muy importante, que no tiene que ver con la cantidad de cargos sino con la jerarquía de los mismos, que redunda en un gran ahorro en el monto salarial total. El ejemplo más concreto es la reducción en la cantidad de secretarías, que pasaron de ser 12 a 9, con una agrupación de cargos: la Secretaría de Gobierno absorbe a otras tres, como son Seguridad, Control y Movilidad. Lo mismo sucede en varios otros estratos. También se eliminó la categoría de subdirector, que no existe más, y se va a la de coordinador, la cual además cambió porque antes había clase A y clase B, y ahora hay una sola, por lo que se ahorra también en planillas de sueldos”. En definitiva, lo que resalta Mastropaolo es la reestructuración general de toda la administración: “Lo que buscamos es economizar en el monto total de sueldos, porque para hacer ejecutivas las áreas se tuvieron que mantener a los funcionarios, pero la decisión fue hacerlo con jerarquías menores”.

Subsecretarías y otras yerbas

En la nómina de las 268 designaciones en cargos políticos y operativos aparecen algunas caras conocidas y muchas otras por conocer. En el primer caso, algunos ejemplos: la ex concejala Valeria López Delzar (del espacio Creo, cercana al intendente rosarino Pablo Javkin) pasó a ser la presidenta de la Junta Administradora de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones.

Marcelo Ponce, también ex concejal y ex funcionario durante la gestión de Emilio Jatón, fue designado como director de Descentralización Municipal. Y Eugenio Serafino, que fue funcionario del ex intendente, seguirá como director ejecutivo de Transformación Digital.

Una cara muy conocida vuelve al ruedo de la administración pública: Luz Balbastro. Es escribana, fue candidata a intendenta de la ciudad en 2019, también candidata a concejala e integró el Tribunal de Cuentas Municipal durante 11 años. Además, se desempeñó como funcionaria del ex intendente José Corral. Ahora fue designada directora ejecutiva de Organización, Gestión y Mejoramiento del Cementerio Municipal.

“Tres Polettis”

Entre la nómina aparecen dos personas que se apellidan igual que el intendente capitalino. Como coordinador del Programa de Grandes Parques fue designado Julio Alberto Poletti, y como director Ejecutivo de Logística a Gerardo Luis Poletti. Del primero, Julio, este diario no detectó parentesco directo con el médico. Del segundo, sí se sabe que es su hermano.

Otra curiosidad: María Fernanda Vigil, anunciada como nueva directora de Comunicación de la gestión de Poletti, aún no fue designada administrativamente (es decir, por decreto) en ese cargo. Se sabe que la Licenciada en Ciencia Política está de viaje; a su retorno, y según lo que pudo saber El Litoral, asumiría en ese cargo. Pero de momento no asumió.

El área de Comunicación Institucional, de momento, está conformada por Mariana Andrea Perticará (de largo trabajo en la facultad de Humanidades de la UNL) como directora ejecutiva de Coordinación y Planificación Estratégica; la directora ejecutiva de Prensa e Información Pública es María Astrid de los Ángeles Galetti; y la directora ejecutiva de Producción de Contenidos es María Florencia del Luján Morere.

Asimismo, a cargo del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM) fue elegido como secretario ejecutivo Cristian Fernando Hoffmann.

Nombres silenciosos, pero de peso

Hay cargos que, aunque no tienen “prensa”, porque rara vez salen a hablar con los medios, son importantes. Por ejemplo, el Fiscal Municipal -que es el nexo local con la justicia provincial, y que atiende los reclamos administrativos y los juicios contra el Estado municipal- será Miguel Molinari.

Asimismo, la Procuradora General de la Justicia Administrativa de Faltas es la Abog. María Soledad Reinante; el presidente del Ente Autárquico Municipal de Turismo “SAFETUR”, Javier Dellamonica; la directora de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior es Lucila Fernanda García, y el director del Ente Autárquico Santa Fe Hábitat, Eduardo Rudi.

Finalmente, una apostilla. La actual administración municipal creó el “Programa de Respuestas Rápidas”, y designó como subsecretario del mismo a Pablo Erico Fregona. Debajo de este funcionario hay un director ejecutivo, un coordinador del programa y dos asistentes técnicos.

¿En qué consiste este programa municipal? Aún no se sabe con precisión, pero la expresión “respuestas rápidas” se relaciona con las nuevas tecnologías (incluso con la Inteligencia Artificial), puestas al servicio de dar respuesta a los reclamos de los ciudadanos.

Con informacion de El Litoral.