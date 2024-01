El kirchnerismo expuso su estrategia en Diputados: buscará dilatar al máximo el debate de la Ley Ómnibus

Los diputados de la Libertad Avanza ingresaron a cada una de las comisiones de la Cámara Baja como quien entra a su primer día de clases. Mostraban una mezcla de confianza y desconocimiento con una cuota de alegría que no se reflejaba en el resto de los legisladores de los otros bloques.

Parte de esa alegría tenía que ver con el debut pero principalmente con que llegaron a las comisiones con acuerdos parlamentarios que les posibilitaron imponer su voluntad a la hora de elegir las autoridades de las cuatro comisiones que se conformaron ayer en donde se debatirá la Ley Ómnibus.

En este esquema se quedó con dos presidencias, otras dos la dejó en manos de aliados y tres vicepresidencias primeras repartidas entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, desplazando a Unión por la Patria quien se quedó de manera airada durante todo el proceso. Con este movimiento se aseguró que serán quienes manejen el ritmo del debate ya que definirán los llamados a cada una de las comisiones.

Parte de lo que LLA logró ayer en las comisiones se debió a los acuerdos con la oposición no K y eso quedó claro en el momento de las discusiones ya que fueron los legisladores de lo que se supo conocer como Juntos por el Cambio y de Hacemos Coalición Federal quienes manejaron el ritmo del debate y se lanzaron a la disputa dialéctica con el el kirchnerismo.

El accionar de Silvia Lospenato (PRO) y Nicolás Massot (HCF) fue fundamental para que se iniciara la comisión de Presupuesto y Hacienda que terminó presidida por José Luis Espert. Un pedido que había hecho el presidente Javier Milei y que terminó con la rareza de que la comisión más importante sea presidida por un diputado que conforma un bloque de un voto.

El bloque de Unión por la Patria llegó con una estrategia definida. Primero, ingresar últimos a cada comisión. “Ellos son los que tienen que conseguir el quorum”, explicó la diputada Paula Penacca. Una vez que ingresaban era la propia Penacca quien pedía la palabra y planteaba que mediante un acuerdo parlamentario le “robaban” un diputado en cada comisión. Algo que se fue repitiendo en cada uno de los encuentros y que generó discusiones en muchos casos subidas de tono.

Lo que en UxP entienden es que la estrategia de LLA es la de apabullar para no discutir. “Se habla de todo y no se discute de nada. Los tres problemas son la velocidad -quieren sacar todo y ya- la dispersión de temas y la discrecionalidad con la que se manejan”, y frente a eso ayer mismo empezó a aplicar una parte de la estrategia que desplegará de ahora en más para contrarrestar los avances del oficialismo.

Mientras los diputados del PRO y la UCR buscaban agilizar las discusiones, los legisladores de UxP pedían la palabra y tenían encendidos discursos pidiendo votaciones nominales para elegir autoridades, lo que terminaba estirando las discusiones. “Nosotros vamos a dilatar todo lo que se pueda, mucho más si se muestran intransigentes y se mantienen en que es a todo o nada”, indicaron.

La contracara la mostraron los libertarios que, apoyados en el resto de los bloques, tanto en número como en experiencia, llevaron adelante una estrategia que les permitió salir airosos del primer conflicto que se les presentó desde que se conformó el bloque el pasado 10 de diciembre. De todas formas, hubo momentos de tensión, el diputado Oscar Zago -presidente del bloque de LLA- se mostró molesto con Penacca en varias ocasiones.

Pero este número que ayer mostró LLA para imponer condiciones llegó a su fin. O por lo menos así lo repiten algunos de los miembros más relevantes de los bloques de la oposición no K. “Si la idea es que salga todo como lo mandaron, nosotros no vamos a acompañar, es algo que ya se decidió en el bloque. Hay algunos que quieren acompañar igual, pero vamos a actuar como bloque y vamos a ir a las comisiones con nuestras propuestas porque hay cosas que están muy mal y no vamos a votar cualquier cosa”, reconocía una diputada del PRO.

Esta idea se repite en el bloque de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, lo que plantea que el acuerdo que hizo que La Libertad Avanza sumara su primer triunfo en Diputados llegó a su fin.. Ahora empieza uno nuevo y si el oficialismo se mantiene en su tesitura de “todo o nada” parecería que UxP no necesitará dilatar el debate.

* Para www.infobae.com