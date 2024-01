La inseguridad en Rafaela es alarmante

La inseguridad que se vive en Rafaela es alarmante y por ahora no se vislumbra que en el futuro cercano la situación pueda cambiar. Somos consientes que las políticas de seguridad en la provincia las fija la provincia, pero los gobiernos locales también deben aportar lo suyo, no por nada existe el cargo de Secretario de Seguridad. Decimos que en futuro cercano nos parece imposible que se pueda revertir la situación actual por el simple hecho que para que ello se produzca deben existir políticas muy puntuales que el anterior intendente Luis Castellano no tuvo nunca en ninguna de sus gestiones de gobierno, fueron 12 años perdidos que va a ser muy difícil recuperar, esto en nada invalida el excelente trabajo que llevó a cabo el último Secretario de Seguridad, nos referimos a Maximiliano Postovit, que a pulmón y con muy pocos recursos llevó a cabo una tarea excelente.

En Rafaela tanto la GUR como la policía comunitaria deben ser un brazo activo para la prevención del delito así como para estar en contacto con la gente, para que estos manifiesten sus inquietudes y problemas, nadie mejor que el vecino para expresar las necesidades.

Día a día el nivel de inseguridad crece y no vemos que existan políticas concretas y especificas de prevención, el Secretario de Seguridad tendrá que salir a la calle y hablar con la gente, recorrer los barrios más "calientes" y arbitrar los medios para poder trabajar en forma conjunta con la policía y por supuesto con el Ministerio de Seguridad de la provincia.

El Secretario de Seguridad de Rafaela seguramente sabrá que cuando se saturan los espacios en donde los delincuentes tiene presencia, necesariamente se van corriendo y buscando nuevos espacios, ese es uno de los mayores peligros que hoy enfrenta Rafaela.

En un relevamiento realizado por este medio, prácticamente no hay barrio de la ciudad que no haya hechos de inseguridad, algunos más y otros menos, pero es casi unánime la respuesta de la gente cuando le preguntamos por situaciones de inseguridad.

Hay barrios en donde al robo al voleo se le suma la grave problemática del narcomenudeo, tema que es aún mucho más grave.

El centro de monitoreo que dispone Rafaela deja mucho que desear, eso se ve fundamentalmente cuando desde la justicia se oficia al mismo para que se entreguen imágenes requeridas como medio de prueba. Hay cámaras que ya están obsoletas y con visión muy difusa y por supuesto que falta personal para una atención mucho más exhaustiva e integral.

Los tiempos por venir no son para nada aulagueños, las perspectivas por más que uno quiera ponerle el mejor de los optimismos no son buenas, mientras tanto la gente cada día se encierra más, coloca rejas y medidas de seguridad alternativas a falta de un Estado municipal presente.

Rosario es el espejo en donde nadie se quiere mirar, para ello hay que trabajar, no caben las excusas, hay que ocupar territorio y no permitir que las mafias lo hagan por el Estado.

Rafaela está llegando al punto que las excusas no van más y los tiempos se acortan en forma significativa, los cargos se deben ocupar con responsabilidad e idoneidad, no hay mucho secreto.