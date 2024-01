Tras la polémica, Ramiro Marra cruzó a Ricardo Quintela por la idea de una cuasimoneda: "Típico de populista"

El legislador porteño Ramiro Marra se sumó a las críticas del presidente Javier Milei contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que enviara un proyecto para emitir una "cuasimoneda" para pagarle a los trabajadores provinciales. En ese marco, el excandidato a jefe de Gobierno cruzó al dirigente peronista y lo acusó de querer "desestabilizar" a un Gobierno que recién comienza.

El Jefe de Estado había cargado contra el gobernador riojano, a quien señaló por contratar a la cantante Lali Espósito -hecho que ocurrió en 2023- y no poder pagar el sueldo a las fuerzas de seguridad. “Estamos hablando de que un gobernador contrató a Lali y no le puede pagar a los policías ¿Cuánto le pagó a Lali? ¿Era necesario?”, comenzó diciendo Marra.

“No es en términos nominales de cuánto le pagó y cuánto sería para los policías. Se trata de actos populistas para hacerle creer a la sociedad que está todo bien cuando no lo está”, siguió el referente de La Libertad Avanza sobre el caso de la artista, que se ha vuelto un blanco habitual de las críticas del oficialismo.

Por otro lado, calificó el proyecto enviado por Quintela a la Legislatura riojana para poder tener una moneda propia como "una forma de de desestabilizar" la postura económica de la administración de Milei. "Lo que tiene que haber es un ajuste y un recorte en gastos totalmente innecesarios”, afirmó Marra.

En esa línea, comparó la iniciativa con los patacones "que se vieron" durante la crisis de 2001 y que no tuvieron el resultado esperado. "Es algo típico de gobernadores populistas que quieren seguir empapelando a los ciudadanos con papelitos de colores que no tienen sentido", agregó.

"Al fin y al cabo lo que quieren es emisión monetaria", opinó Marra. "¿Qué están haciendo? Emitiendo deuda y dándosela a los trabajadores para que comercialicen con deuda”, sostuvo sobre el bono especial que abonaría el 30% de los salarios y sería usado en transacciones comunes.

Por último, el excandidato a alcalde porteño tomó el caso del gobernador riojano, sobre quien comentó que "gasta lo que otros recaudan" para abrir la puerta a un futuro debate acerca de la coparticipación. "Hoy no se discute eso y no tenemos que involucrarnos en este tema, pero hay que resolverlo y que no pase que un gobernador puede amenazar en base a lo que dice que le responde”, completó.

Qué respondió Quintela sobre los dichos de Milei

Luego de una protesta de las fuerzas de seguridad, que fue solucionada con un acuerdo de recomposición salarial, el mandatario provincial le reclamó al Gobierno el pago de una deuda de $9300 millones. La respuesta del Presidente fue tajante: “Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la policía, no es problema nuestro”.

Durante una entrevista con C5N, Ricardo Quintela se hizo eco del comentario y lanzó: "Es falso, está equivocado y desinformado. Es importante que se informe primero", indicó al decir que la contratación de la cantante se había dado en 2023 para la fiesta de La Chaya, y no este año.

"Gran parte de los gastos para pagar a artistas provienen de auspiciantes y publicidad", apuntó.

Pero el gobernador peronista no se quedó allí y acusó a Milei de realizar un "gasto millonario" para viajar a Mar del Plata para estar presente en el show de su pareja, Fátima Florez. "Le aseguro que el despliegue cuadruplicó ese costo", dijo.

"Movilizó las fuerzas de seguridad y algunas que otra entrada para garantizar para recibir algún aplauso, es lo que me comentaron", cerró.

Con información de www.perfil.com