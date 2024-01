La contundente respuesta del Colo Barco a Cascini tras haberle dicho 'desagradecido'

Tras una novela que duró varias semanas, Valentín Barco ya es jugador de Brighton & Hove Albion. El joven futbolista ejecutó la cláusula de rescisión y dejó de ser jugador de Boca Juniors en el arranque de este 2024 en el que el Xeneize deberá arreglárselas sin una de sus principales figuras.

El Colo le dejó 10 millones de dólares al equipo porteño, pero quedó malestar entre los directivos por no haber podido retener un porcentaje para una futura venta. En ese contexto, Raúl Cascini le arrojó un dardo en los últimos días por esta situación.

“Queríamos que Valentín siga creciendo en nuestro club, queríamos que siga aprendiendo. Pero bueno, hay que ser agradecido en la vida. Las cosas pasaron como pasaron“, disparó el exmediocampista. En entrevista con ESPN, Barco le respondió este lunes.

El futbolista que se entrena bajo las órdenes de Javier Mascherano para el Preolímpico reconoció que no sabía de las declaraciones de Cascini, pero se encargó de buscarlas para reflejar su opinión.

“La verdad que no lo había escuchado antes. Me agarró de sorpresa en la puerta del predio. Después lo escuché en el vestuario, me puse a buscarlo. Me sorprendió porque ser desagradecido en todo caso sería irse libre. Yo tuve esa posibilidad, renové y ahora me estoy yendo dejándole plata al club“, respondió el jugador.

Barco reveló por qué ejecutó la cláusula en Boca

En la misma entrevista, el Colo contó que decidió quedarse en el club en más de una oportunidad y cómo llegó a la decisión de pagar la cláusula: “Cómo ya todos saben me había quedado cuando me vino a buscar Getafe, que me pude haber ido libre y decidí quedarme y renovar. El sueño que tenía era jugar en la primera de Boca“.

Y se extendió: “Me quedé nuevamente en la mitad de la copa, que me vinieron a buscar y yo le dije a mi representante que no, que hasta la final de la copa no escuchaba nada. Ahora vinieron de vuelta y pienso que es lo mejor para seguir creciendo. El sueño de todos es jugar en Europa. Yo le quería dejar un porcentaje a Boca. Tratamos de negociar, pero como no se llegó a un acuerdo ejecutamos la cláusula“.

