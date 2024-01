Cristiano Ronaldo: "El Balón de Oro y el The Best están perdiendo credibilidad"

Cristiano Ronaldo, cada vez que puede, le tira un palito a Lionel Messi. A veces con alguna reacción en redes sociales y en otras ocasiones con alguna frase un tanto picante. Como ahora, que se despachó contra el Balón de Oro y el FIFA The Best, premios que, casualmente, en sus últimas ediciones se los llevó el capitán de la Selección Argentina.

”Creo que, en cierto modo, el Balón de Oro y The Best están perdiendo credibilidad”, opinó CR7 en una conversación que mantuvo con el periódico Récord de Portugal, tras haber ganado el galardón a máximo goleador del 2023 y haber quedado segundo en la categoría Mejor Jugador en los Globe Soccer Awards (también se llevó un reconocimiento por ser el futbolista más votado por la gente).

No obstante, Cristiano Ronaldo remarcó que su declaración del Balón de Oro y del FIFA The Best no tiene como sentido confrontar con Lionel Messi, porque, además, reconoció que él tampoco lo merecía: ”No quiere decir que Messi no lo mereciera, ni Erling Haaland, ni siquiera Kylian Mbappé. Simplemente sé que yo ya no lo merezco”.

Y el Bicho subrayó que el trofeo que recibió en los Globe Soccer Awards están justificados: ”Por eso ya no creo en esos premios. Y no es porque haya ganado en el Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan. No pueden quitarme este trofeo (al máximo goleador del año) porque es una realidad. Así que me hace aún más feliz”.

Fuente: bolavip