Guido Mazzoni reveló el comentario fuera de lugar con el que rompió el hielo con el papá de Sol Pérez

Sol Pérez y Guido Mazzoni disfrutan de los primeros meses de casados. Este lunes, el entrenador físico sorprendió al contar cuál fue el desubicado comentario con el que rompió el hielo con el papá de su flamante esposa.

Invitada a Rumis (La Casa Streaming) la pareja habló de sus inicios hasta de la boda soñada. Lizardo Ponce aprovechó para consultar cómo fue el ingreso de Mazzoni a la familia Pérez. “A Guido no le importa nada. Nada. O sea, no le importaba ni caerle bien a mi familia”, aseguró Sol y recordó que llegó con las manos vacías a la primera reunión.

“Hay una anécdota que Sol no me la va a dejar contar, pero...”, acotó el entrenador. La panelista quiso saber a qué se refería, pero antes de entrar de lleno en la historia, el entrenador hizo algunas aclaraciones.

“Con la familia de Sol yo me llevo muy bien, son todos muy divertidos. Cuando entré, Sol Pérez te da como miedo y los hermanos me juzgaban. Primero conocí al hermano más grande que parece He-Man, está explotado y me miraba medio raro. Después fui a comer y es una familia muy convencional, divinos, educados”, destacó.

Acto seguido, relató: “Una vez el hermano de Sol alquiló un departamento... No sé si me lo vas a dejar contar”. “Ah, no, te rezarpaste. Lo podés contar, pero medí tus palabras”, le advirtió la panelista.

Cuál fue el desubicado comentario con el que Guido Mazzoni se ganó al papá de Sol Pérez

“Yo vivía en Florida, me voy de ese departamento a vivir con Guido a Belgrano y mi hermano alquila ese departamento”, contextualizó Sol. Y Guido continuó: “Entonces fuimos con el papá a ayudar al hermano. Llevábamos dos meses y con el papá hasta ahí, o sea, lo conocía, tiraba chistes, pero me estaba analizando”.



“Vino el hermano, lo ayudamos a poner unos cuadros, yo no porque no sé hacer nada. Y le dije al papá ‘uy, Chacho, qué recuerdos’”, contó divertido. “Él me miró y le dije ‘Esta casa’. Él me respondió ‘Sí, vivía Sol acá'. ‘No. Mirá ese sillón... Las cosas que hacíamos con tu hija’”, lanzó el entrenador.

Todos en el stream coincidieron con que había sido muchísimo, pero Mazzoni añadió: “Ahí corté. Me miró y me dijo ‘yo te tengo que matar’. Explotó de risa y ahora somos uno. Entré con todo”. “Casi lo mato”, cerró Sol.

Fuente: Pronto