“Fue en la semana 14”: el dolor de Silvina Escudero por la pérdida de su embarazo

Silvina Escudero contó en las últimas semanas que se estaba reponiendo de un difícil momento personal, pero no quiso entrar en detalles. Finalemnte, este lunes, con autorización de la protagonista, Ángel de Brito reveló que la bailarina había perdido un embarazo.



“Esto que voy a contar, lo hablé con Silvina mucho tiempo y me pidió que lo cuente porque la bombardean a mensajes y todavía no se siente fuerte para salir a contarlo en la tele, para estar en un programa o un móvil”, precisó el conductor de LAM (América).

Acto seguido, precisó: “Silvina estaba embarazada y quería esperar a que se cumplieran los tres meses para contarlo. Al cumplirse ese tiempo, me dijo ‘esperemos un poco más’. No voy a entrar en detalles, pero en la semana 14 lo perdió. Por eso se alejó de los medios y las redes. (...)

“Primero decidió, como proyecto familiar, buscar un bebé con tratamiento junto a su marido. Cuando llegó, se escondió porque no quería que se le viera la pancita, porque ya tenía un poco, y finalmente se interrumpió. (...) Obviamente, está muy triste, muy mal. Federico, su marido, fue su apoyo todo este tiempo, y también su hermana Vanina, que vino varias veces a acompañarla”, añadió el periodista.

A modo de cierre, de Brito señaló que fue Silvina quien le pidió que contara la noticia. “Me dijo ‘me escribe un montón de gente que me quiere y me pregunta, pero yo no estoy de ánimo para sentarme y explicarlo’. No sabe qué decir. ‘Empiezo a hablar y me pongo a llorar’”, dijo en referencia a las declaraciones de la bailarina.

Fuente: TN