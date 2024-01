FIFA comunica a las sedes los requisitos para los estadios del Mundial 2030

Argentina, Uruguay y Paraguay toman nota. FIFA ya se ha comunicado con las federaciones del Mundial 2030 para notificar los requisitos para los estadios de la Copa del Mundo del centenario. Así se tendrán que ver feudos como El Centenario, Defensores del Chaco y seguramente el Monumental de River Plate de cara a la edición más singular en la historia del certamen. Mucho trabajo por delante y varios pasos a conseguir.

Lo mismo ocurre con España, Marruecos o Portugal. FIFA mueve ficha de cara a un Mundial especial en todos los sentidos y que supone su mayor apuesta de cara al futuro de la cita. No hay margen de error luego de tantos cambios e igualmente ante lo que significará tener a 48 selecciones congregadas en poco más de 30 días. Si no se cumplen los requisitos, Zúrich se reserva el derecho de determinar que dicha candidatura no es apta y se elegirá otra. Vamos con ello.

Diario AS desgrana una serie de mínimos que darán trabajo de sobra a CONMEBOL, AFA, AUF o la APF. Se marca en el documento de FIFA que los estadios solo deben tener sillas en sus tribunas. Para la fase de grupos la cantidad mínima de aforo son 40.000 asistentes. Pero ojo por qué hay un apartado a aclarar más pronto que tarde: “80.000 asientos para el partido inaugural y la final”. Las reformas en cuanto a cantidad de público por Buenos Aires, Montevideo o Asunción quedarían ya pactadas de cara al futuro en este sentido.

¿Qué más? FIFA también indica que cada campo debe contar con dimensiones de 105 metros por 68. A estos hay que añadirle un pasillo adicional de 5 metros de ancho que permita una salida segura y una zona auxiliar con fines operativos. Habrá césped natural con un refuerzo híbrido, sistemas de calefacción e igualmente herramientas de aspirado y ventilación funcionales para el retiro de agua por lluvias. También hay novedades en cuanto al uso de los recintos que pueden afectar los torneos locales de nuestro lado del mundo.

Zúrich exigirá que el recinto elegido por las federaciones de CONMEBOL no sea usado en un plazo de 30 días antes de su inauguración. también se apunta como solo 7 días después de dichos choques en por Buenos Aires, Montevideo o Asunción podrá regresar la actividad a nivel local. FIFA demandará que todos y cada uno de los estadio elegidos para el Mundial 2030 cuenten con dos pantallas gigantes de al menos 200 metros cuadrados. Los más mayores exigencias o requisitos de cara a presentar una sede concreta.

Reparto de asientos

Un 8% de las sillas deben ser de categoría preferente (mínimo 7.000 en partidos inaugurales). Al menos el 30% de estos deben estar situados en palcos e igualmente se debe recortar un aérea de servicios preferentes a 300 metros del estadio como una zona exclusiva de cada recinto. Siguiendo esta línea de asientos VIP, se indica igualmente que habrá un mínimo de 2000 asientos VIP para los choques que abren el Mundial 2030. ¿Cuánto mide cada localidad? Un mínimo de 60 centímetros de largo.

Si hablamos de las instalaciones aledañas a los estadio también hay retos para CONMEBOL. Se demandarán 4.000 metros cuadrados para un complejo de radiotelevisión. También una zona de venta de entradas de 225 metros cuadrados y por supuesto una para prensa de 1.000 metros cuadrados. Los centros de entrenamiento que estén acondicionados para el Mundial 2030 deben estar a un máximo de 20 minutos en bus de cada estadio con el fin de no alterar el programa de TV del certamen.

Seguridad

No podrá haber publicidad o marketing plasmado en estos centros de entrenamiento. Unos donde se piden mínimo dos vestuarios de categoría A de FIFA y por último un perímetro externo de al menos 2.5 metros de altura que garantice la seguridad y la privacidad. Si no se tiene en el recinto, se instalará un vallado temporal y hasta el final del certamen. La Copa del Mundo del Centenario va calentando motores de cara a una edición donde CONMEBOL abre la cita que termina el 21 de julio del 2030. Queda un día menos.

Fuente: bolavip