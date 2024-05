Los problemas por apuestas deportivas vuelven a acechar en la Premier League: la Federación Inglesa acusó públicamente a Lucas Paquetá

Lucas Paquetá, actual futbolista brasilero que se desempeña en el West Ham inglés, fue acusado públicamente por la Asociación Inglesa de Fútbol, tras haber participado de apuestas deportivas en cuatro partidos de Premier League correspondientes a la temporada 2022/2023.

Y es que, según un comunicado oficial de la FA, The Football Association, el futbolista "ha sido acusado de mala conducta en relación con presuntas infracciones de las reglas E5 y F3 de la FA. El jugador ha sido acusado de cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA en relación con su conducta en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023″.

Por último, el comunicado completó: "Se alega que buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto o ocurrencia de estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar el mercado de apuestas para que una o más personas para sacar provecho de las apuestas. Lucas Paqueta también ha sido acusado de dos infracciones de la Regla F3 de la FA con respecto a presuntos incumplimientos de la Regla F2 de la FA. La FA no hará más comentarios hasta la conclusión de este caso".

Un detalle que no pasó por desapercibido, fue que en los cuatro partidos que menciona la Federación de Inglaterra, Paquetá fue amonestado con una tarjeta amarilla, el cuál deja con más evidencia al futbolista oriundo de Brasil.

Por otro lado, le expresaron al mediocampista que tendrá tiempo hasta el 3 de junio para dar respuesta a estos cargos y hacerse responsable de sus actos.

Sin embargo, la historia no termina aquí. Vía sus redes sociales oficiales, el futbolista que fue convocado por su selección para la Copa América, manifestó estar muy sorprendido por la acusación de la FA a su persona.

"Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido. Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpuiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios”, declaró el deportista.

Cabe destacar que el sudamericano no fue el único futbolista en ser investigado por la Liga Inglesa, ya que el año pasado fueron suspendidas varias estrellas del fútbol mundial. Entre ellas se encuentran el inglés del Brentford, Ivan Toney, quien sufrió de una multa económica y de una suspensión de ocho meses, y el caso más conocido, el del italiano Sandro Tonalli, que fue acusado de infringir las normas de la Premier League, y no juega partidos oficiales desde octubre del 2023.

Fuente: 442