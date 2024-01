La reunión entre Javier Milei y el Papa Francisco será el lunes 12 de febrero

El próximo lunes 12 de febrero se concretará el primer encuentro cara a cara entre Javier Milei y el Papa Francisco, según pudo saber Infobae. A principios de este mes, el Presidente le había enviado una carta al Sumo Pontífice para invitarlo a que visite la Argentina. Al día siguiente, el Vaticano hizo lo propio con el mandatario, para que participe de la ceremonia de canonización de Mamá Antula, y ahora se se confirmó que se verán por primera vez a solas en audiencia privada.

Milei estará en el Vaticano junto a la comitiva que viajará a Roma para la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mama Antula, prevista para el domingo 11 del mes próximo: se trata de la primera santa argentina. Según trascendió, el presidente sería recibido antes de eso por el Papa para luego sí encontrarse a solas al día siguiente, en lo que será el primer mano a mano después de una campaña que incluyó, por parte de Milei, durísimos cuestionamientos.

Tras la reunión, tendría un almuerzo con su par italiano, Sergio Mattarella. Y más tarde una cumbre con Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de Ministros. En paralelo, la canciller Diana Mondino, que será parte de la comitiva, prevé encabezar una ronda de reuniones con empresarios.

“Su presencia y su mensaje contribuirán a la tan deseada unidad de todos nuestros compatriotas y nos brindará la fuerza colectiva necesaria para preservar nuestra paz y trabajar por la prosperidad y el engrandecimiento de nuestra querida República Argentina”, abundó el texto difundido hace algunas semanas por la Casa Rosada mediante el cual el mandatario invitó al Papa a la Argentina.

Consultado por los periodistas acreditados en Casa Rosada, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, había dicho en los últimos días que el encuentro entre Francisco y el presidente aún no estaba confirmado, a pesar de que el gobierno oficializó la reunión con Meloni y que se había avanzado en los preparativos para el viaje en torno a la santificación de Mama Antula.

La confirmación llegó en estas horas, después de que María Fernanda Silva, todavía representante ante la Santa Sede, comunicara oficialmente a Cancillería que se debía tramitar el encuentro a través de la embajada. Hasta ese momento, el gobierno había enviado la comunicación a través de la nunciatura.

Según trascendió este jueves, Milei tiene en agenda viajar primero a Israel para después sí desembarcar en Roma. Será, en ese sentido, una verdadera prueba de fuego tras los cuestionamientos que hizo en la campaña a la figura papal, a pesar de que pidió perdón en reiteradas oportunidades y de que tuvo un breve intercambio telefónico con Francisco a través de su oftalmólogo.

Según supo este medio, se analiza además por estas horas en Cancillería la continuidad o no de Francisco Sánchez, el elegido para ocupar la Secretaría de Culto que todavía no presentó los papeles para el trámite burocrático necesario para la designación oficial. Fuentes oficiales abundaron en que Mondino aún define qué hacer después de que se filtraran viejos tuits del dirigente neuquino con fuertes críticas al Papa: ni la canciller ni ningún funcionario había rastreado las redes sociales, y no preveían el revuelo que se armó, a pesar de que Sánchez al final pidió perdón.

