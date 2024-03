PETER DO MODERNIZA EL TRAJE NACIONAL VIETNAMITA PARA FW24

Titulada «Áo Dài«, la colección de Peter Do desafía las tradiciones asociadas al traje nacional de Vietnam, su país natal, reinterpretando la original túnica de seda a través de pantalones unisex y/o la incorporación de solapas desplegadas, camisas hasta la rodilla o tops masculinos con la espalda descubierta.

El diseñador vietnamita aterriza así en la pasarela de París con una nueva propuesta de su firma homónima para FW24, desplegada sobre una evocadora galería francesa, tras materializar su segunda colección para Helmut Lang en NYFW a principios de este mes.



«Ahora mismo no estoy intentando convertir a PD en la próxima marca multimillonaria», declaró el diseñador a Vogue Runway. «Debido a mi nuevo reto en Helmut, quiero proteger esto. Quiero que se sienta aún más personal y especial para mí, donde me sienta quizá no financieramente, pero sí creativamente libre.»

Esa libertad creativa la canaliza ahora a través de tejidos sinuosos y fluidos, así como siluetas sobredimensionadas que bailan sobre la silueta humana en tonos monocromáticos o neutros. Sin embargo, coexisten en la gama algunas piezas con pinceladas de pintura en blanco y negro, que dibujan modelos como jerséis de cuello alto, blazers entalladas faldas a capas o camisas abotonadas con mangas extralargas.



Do actualiza en este nuevo capítulo para PFW sus códigos de diseño, experimentando sin límites con la moda, girando solapas hacia dentro en abrigos de lana o anudando camisas hasta la rodilla; en medio de una danza de contrastes entre patrones o siluetas estructuradas y/o afiladas y otras liberadas que diluyen el género.

Fuente: Highxtar