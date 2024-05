El Victoria's Secret Fashion Show regresa con todo el glamour en su nueva era

¡Los ángeles de Victoria’s Secret estarán de regreso en la pasarela! Sí, así como lo lees: el fashion show de la marca regresará este 2024, tal y como lo conocemos, con alas, glamour, performances musicales y por supuesto, reflejará la visión de la marca en la actualidad . Es decir, será más inclusivo y diverso.

"Leímos los comentarios y te escuchamos. El Victoria's Secret Fashion Show está de vuelta y reflejará quiénes somos hoy, además de todo lo que conoces y amas: el glamour, la pasarela, las alas, el entretenimiento musical y más. Mantente atento... solo se vuelve más icónico a partir de aquí”, escribió la marca de lencería sobre el pie de foto de un video que muestra una conversación de Candice Swanepoel, una de las ángeles más icónicas, convocando al resto de modelos para el gran regreso del desfile.





En caso de que no lo recuerdes, la ultima vez que fuimos testigos de un Victoria's Secret Fashion Show fue en 2018 y finalmente quedó cancelado en 2019 tras recibir criticas negativas por no ser inclusivo. Apenas el año pasado pudimos ver una versión de su regreso con "The Victoria's Secret World Tour" , un documental que destacó el trabajo de 20 creativos que crearon looks personalizados para las modelos. Sin embargo, no fuimos testigos de una pasarela tal cual, pero eso cambiará este año.

El Victoria's Secret Fashion Show regresa en 2024

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta del desifle pero se cree que sucederá a finales de este año. Tampoco se saben detalles sobre los posibles invitados musicales pero tomando en cuenta que han tenido a celebridades como Taylor Swift, Justin Bieber, Katy Perry, entre otros, se espera que en esta ocasión se trate de alguien del mismo nivel. En cuanto a los ángeles que regresan, tampoco se sabe con exactitud pero muy probablemente veremos a Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Grace Elizabeth, Paloma Elsesser, entre otras modelos.

Fuente: Elle