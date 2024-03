Todo sobre la exposición ‘Dior J’adore’ en París

El qué

Dior celebra su fragancia más vendida con una exposición especial programada para coincidir con la Semana de la Moda de París. Dior J’Adore!, como se ha nombrado a la exposición, explora la herencia de este aroma y su vínculo con las firmas de diseño de la marca de lujo.

El lugar y la fecha

La muestra excepcional llega a la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts del 27 de septiembre al 8 de octubre.

Los detalles

De visita gratuita, esta retrospectiva viva explora desde el amor original de Christian Dior por las flores, hasta L’Or de J’adore, su nueva escritura olfativa de Francis Kurkdjian.

El por qué

La marca propiedad de LVMH siempre causa un gran revuelo en la semana de la moda de París y con esta exposición busca hacer hincapié en el patrimonio y la artesanía, ambos factores clave en la industria del lujo en la era pospandémica.

Sobre lo nuevo de Dior J’Adore

Para L’Or de J’adore, Francis Kurkdjian, director creativo de los perfumes Dior, resaltó la belleza de las flores, amplificando sus matices y acentuando sus colores.

Fuente: L Beaute