El ex Manchester United que podría afectar el futuro de Alejandro Garnacho: "No quiere volver"

Alejandro Garnacho está teniendo la mejor temporada de su aún corta carrera, en una campaña que lo ha visto vestir la camiseta del Manchester United en 45 ocasiones, la mayoría de ellas como titular. Sin embargo, su futuro podría estar en jaque al conocerse la decisión de uno de los principales activos del club: Jadon Sancho.

Es sabido que Sancho, quien ocupaba el lugar de titular en la delantera del United que hoy es de Garnacho, salió del club producto de un conflicto con el entrenador Erik ten Hag. Hoy Sancho, a sus 24 años, brilla en el Borussia Dortmund, está a un paso de la final de la Champions League, y su idea es no regresar a los Red Devils.

El periodista de Sky Sports Alemania, Patrick Berger, comunicó que: “Jadon Sancho no quiere regresar al Manchester United -sin importar si Erik ten Hag sigue al mando o no-, el club se prepara para su salida pero no hay precio establecido aún”. Puede que Sancho siga siendo oficialmente un jugador del United, pero él mismo ya se considera un ex Red Devil.

Por supuesto, la opción más lógica sería que continúe en el club que supo ser su casa y en el cual hoy se encuentra a préstamo hasta fin de temporada, aunque las cosas no serán simples. En su reporte, Berger explica que: “Jadon es feliz en Borussia Dortmund y quiere quedarse allí. El club explora la posibilidad de un segundo acuerdo a préstamo, con obligación de compra, ya que la cifra de un acuerdo permanente sería demasiado alta. Los clubes hablarán pronto.”

¿Por qué esto pone en peligro la situación de Garnacho en el Manchester United?

Como mencionamos, Garnacho encontró un lugar en el once del Manchester United por la salida de Jadon Sancho del club. Es cierto que luego su rendimiento le ha hecho sostener el puesto y hoy es uno de los favoritos de los fanáticos, pero la pelea de Sancho y ten Hag fue lo que realmente le abrió un espacio en el primer equipo.

Desde entonces Garnacho ha sido titular, pero la dirigencia del Manchester United ha cambiado. Ahora el Grupo INEOS y Sir Jim Ratcliffe se hacen cargo de la parte futbolística del club, por lo que, conociendo las intenciones de Sancho -un jugador que les costó más de 70 millones- de no regresar, buscarían venderlo y reforzar esa posición con otro futbolista.

Esto quitaría a Sancho de la ecuación pero provocaría que otro jugador llegue al club para competir con Garnacho un puesto en el once titular, algo que hoy no tiene dentro del plantel.

Fuente: bolavip