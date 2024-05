Denuncia al Movimiento Evita: «Nos exigían sacarnos la foto en el cuarto oscuro con el voto a Sergio Massa»

Una beneficiaria de un plan social en Comodoro Rivadavia realizó una grave denuncia anónima través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad. La denunciante afirmó que Soledad Chiguay y Mauro Pérez, líderes del Movimiento Evita en la ciudad, obligaban a los beneficiarios a votar por Sergio Massa y exigían pagos regulares y contribuciones forzadas con la amenaza de que si no lo hacían perdían el subsidio.

La denunciante relató que Chiguay y Pérez, quienes son pareja, les obligaban a sacarse una foto en el cuarto oscuro con el voto marcado a favor de Massa en las elecciones presidenciales del 2023. «Nos exigían sacarnos la foto en el cuarto oscuro con el voto a Sergio Massa, porque nosotros sí o sí teníamos que votar a Massa», declaró. Además, mencionó que les imponían un aporte mensual de 1.000 pesos. Este audio se hizo viral en las redes sociales.

Asimismo, la beneficiaria señaló que durante la entrega de bonos especiales, les obligaban a comprar rifas y contribuir con alimentos para el comedor comunitario. «Cuando había algún bono o algo, nos daban una rifa, un numerito que sí o sí teníamos que comprar, y también nos hacían colaborar, entre comillas, con un paquete de fideos y un kilo de carne para el comedor», detalló.

Les hacían participar en sorteos con rifas compradas

La denunciante añadió que si no cumplían con estas exigencias, los responsables del Movimiento Evita registraban sus ausencias, lo que les impedía recibir los beneficios sociales. «Si nosotros no colaborábamos, ponían ausente y nos generaban un problema a nosotras porque no íbamos a percibir el beneficio», concluyó.

Esta denuncia pone de manifiesto serias irregularidades y presiones dentro del sistema de planes sociales, revelando cómo algunos líderes locales pueden manipular y explotar a los beneficiarios para fines políticos y económicos propios. Las autoridades pertinentes ya están investigando el caso para determinar las responsabilidades y tomar las medidas correspondientes.

La denuncia anónima realizada en Comodoro Rivadavia expone graves irregularidades y presuntos actos de corrupción por parte de líderes del Movimiento Evita local. Las acusaciones de coacción al voto, pagos obligatorios y contribuciones forzadas bajo la amenaza de perder los planes sociales son alarmantes y requieren una investigación profunda por parte de la Justicia para que no se vuelva a repetir.

