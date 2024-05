¿Máximo Kirchner a favor de Milei?: «Que un ministro español diga que consume sustancias no es el mejor camino para tener relaciones»

En una reciente entrevista con el diario El País, el diputado de Unión por la Patria y titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, criticó duramente al gobierno español liderado por Pedro Sánchez tras sus comentarios sobre el presidente argentino Javier Milei. Además, abordó la situación judicial del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y reveló detalles sobre su relación con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Críticas a España y defensa de Milei

Kirchner no escatimó en palabras al referirse al cruce diplomático entre Milei y el gobierno español. «Que el ministro de Transporte de España diga que consume sustancias no es el mejor camino para tener mejores relaciones«, señaló en referencia a las acusaciones del ministro español Oscar Puente. Según Kirchner, estas declaraciones no contribuyen a una relación constructiva entre ambos países.

Además, el diputado expresó su comprensión hacia la molestia del presidente español, indicando que «entiendo que esté molesto el presidente [de España]. Quizá si su postura durante el debate del acuerdo con el FMI hubiera sido más proactiva en entender la posición argentina Milei no hubiese llegado a la presidencia».

Kirchner también contextualizó las tensiones entre Milei y otros líderes latinoamericanos. «Muchas veces puede haber roces entre jefes de Estado. En el caso de Milei son mucho más habituales. Fueron con Petro, con López Obrador, con Lula. Dicho esto, no deja de ser el presidente de mi país, aunque no coincida en nada o en casi nada».

Al definir la política de Milei, Kirchner la calificó como «ajuste, privatizaciones, entrega de recursos y tres flexibilizaciones: la laboral, la impositiva y la ambiental», enfatizando que «no es necesario volvernos colonia para salir adelante«.

El impacto del FMI y la presidencia de Milei

Kirchner también se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como un factor clave en la elección de Milei. «El día que Argentina formaliza su acuerdo con el FMI agranda la posibilidad de una derrota por las propias condiciones que impusieron en un contexto de pandemia y de guerra de Rusia con la OTAN», afirmó.

Criticó a Europa por su falta de apoyo en este contexto, diciendo: «Hoy en Europa se quejan de Milei. Hubieran ayudado un poco más con el FMI«.

La situación de Fernando Espinoza

En relación a las acusaciones de abuso sexual contra el intendente Fernando Espinoza, Kirchner sostuvo una posición cautelosa: «El procesamiento no significa su condena» y que será la justicia la que deberá dar una respuesta. «Que sea el presidente del PJ no me transforma en el emperador del PJ. Deberá reunirse el Consejo, discutir y hablar con él. Él dice que es mentira. No soy ni juez ni fiscal ni conozco la causa«, agregó.

El líder de La Cámpora destacó la importancia del feminismo en su organización, subrayando que «El feminismo vino a corregir y cambiar muchas prácticas y nosotros le prestamos mucha atención. En nuestra organización, compañeros han pasado por protocolos por el trato no debido a compañeras. Es una conversación profunda».

Relación con Axel Kicillof

Finalmente, Kirchner abordó su relación con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, desmintiendo rumores de internas. «Axel dio una pelea con los fondos buitres muy importante. En las cosas que importan a los argentinos y argentinas las coincidencias están a la vista», afirmó.

Sobre las diferencias, Kirchner explicó que son «lógicas», pero no dramáticas. «No es una interna como la de la década de 1980. La conductora es la misma y es Cristina«, aclaró, y concluyó: «Podemos tener miradas de cómo se lleva el día a día, pero me paro sobre las coincidencias, no sobre las diferencias que no son dramáticas».

Esta entrevista revela la postura de Máximo Kirchner sobre temas clave en la política argentina actual y muestra su enfoque hacia las relaciones internacionales y la justicia interna del país.

