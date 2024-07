Preocupación por el terrible problema de salud que enfrenta Matilda Blanco a sus 57 años: "Tengo poca fuerza"

Ángel de Brito sorprendió al inicio de LAM, el programa que conduce en América TV, al hablar sobre Matilda Blanco. La crítica de moda y panelista del programa no asistió debido a un problema de salud.



El periodista de espectáculos explicó que Matilda sufrió un desmayo y deshidratación, y actualmente se encuentra en reposo. "Casi se nos muere Matilda hoy. Le mandamos un beso y ojalá pueda volver bien mañana", dijo de Brito y generó preocupación, ya que Matilda no se ha manifestado en sus redes.



Qué problema de salud tiene Matilda Blanco

Tras el susto, la estilista habló con Primicias Ya y habló de su estado. "La noche anterior había tenido muchos vómitos, venía de un resfrío fuerte y cuando me levanté, estaba débil. Dije 'será cansancio por los viajes del fin de semana por trabajo'. Me tomé un té, seguí descansando en la mañana, pero la verdad estaba mal y como había tenido tantos vómitos se ve que me deshidraté y cuando fui a la cocina medio que me desvanecí"

Luego, Blanco detalló: "Me asusté un poco porque estaba sola. Me calmé, esperé un rato y me fui a Los Arcos donde me diagnosticaron gastroenteritis viral. Tengo reposo por unos días porque es algo contagioso".

"Ahora recuperándome porque tengo poca fuerza. Puedo caminar, andar, pero tengo que estar tranquila en casa sin hacer mucho esfuerzo y comiendo muy sano. El susto me lo di porque en la clínica no me podía incorporar. Me dolía la cabeza, tenía ganas de vomitar, tenía como afiebrado todo el cuerpo... Una sensación horrible", agregó Matilda.

Fuente: Pronto