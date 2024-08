Con un vestido fruncido, Antonela Roccuzzo marcó la tendencia de la temporada

Pese a su bajo perfil, Antonela Roccuzzo se convirtió en una de las mujeres más influyentes del mundo de la moda. No brinda entrevistas ni expone cuestiones de su vida privada junto a Lionel Messi, pero es en sus redes sociales donde comparte los looks que elige para diversas ocasiones. Y las salidas nocturnas forman parte de la agenda de la joven rosarina, momento en el que suele compartir los outfits que elige, y ahora no fue la excepción al mostrarse con una prenda que causó sensación.

El look de Antonela Roccuzzo

La vida en Miami cambió completamente la rutina de los Messi, desde que el jugador se sumó al Inter de Miami, el contenido en redes sociales de ambos los muestra en diversos eventos, rodeados de sus amigos. Para cada ocasión, Antonela deslumbra con sus looks.

El viernes por la madrugada -Argentina- compartió una storie en la que se la puede ver frente a un espejo y luce el look elegido. Se trata de un vestido corto de un solo hombro en tono celeste con detalles en dorado y violeta. Se trata de una prenda de la firma Saint Laurent.

El detalle de la prenda incide en el diseño, siendo la técnica de fruncido la gran protagonista, creando una gran comodidad al usarlo. Teniendo en cuenta los colores de los destellos que tiene la tela, la rosarina optó por elegir accesorios en color violeta; tanto zapatos como cartera es de este tono.

Fuente: caras.perfil.com