Quiénes fueron los grandes ausentes en el Cris Morena Day: decepciones, obviedades y sorpresas

La convocatoria de artistas para el Cris Morena Day a primera vista pareció un suceso, pero hubo notorias ausencias que hicieron ruido y en Socios del Espectáculo debatieron al respecto.

“Una de las grandes ausentes fue Florencia Bertotti, a pocos días de que se presente Margarita, la secuela de Floricienta”, afirmó Adrián Pallares.

No solo eso, ya que el conductor aseguró que la protagonista de la tira éxito de eltrece “fue ignorada”, luego de la batalla judicial que la empresaria le ganó a tras comprobarse que Niní fue un plagio de Floricienta.



“Un evento de Cris sin Floricienta, sin Flor Bertoti queda rengo”, acotó Rodrigo Lussich.

Y remató: “Al no tener a Romina Yan en vida La nota de la Romina en vida, que estaba ahí omnipresentecomo siempre, Florencia Bertotti es la otra gran referente del mundo Cris”.



La dupla que formaron Fabio Di Tomaso y Florencia Bertotti, en la segunda temporada de Floricienta, fue muy exitosa. FOTO: Canal 13

De hecho, tampoco estaban Juan Gil Navarro ni Fabio Di Tomaso, los galanes y protagonistas de Bertotti en las diferentes temporadas de Floricienta.

LA QUEJA DE YEYO DE GREGORIO

Por otra parte, Stefano De Gregorio blanqueó su decepción por no haber sido convocado “después de trabajar casi 11 años en todos éxitos de Cris” .

“No estoy enojado igual. Sí un poco dolido, pero siempre bancando las cositas de Cris desde donde me toque”, cerró salomónico.

Además, se precisó que el ex protagonista de Casi Ángeles, Gastón Dalmau, no formó formó parte del evento porque no viajó desde Estados Unidos donde vive.

Fuente: Ciudad Magazine