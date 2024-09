Lizy Tagliani cumplió 54 años y se emocionó al compararse con su hijo Tati: “Una herida menos”

Hace dos días, Lizy Tagliani cumplió 54 años y se emocionó al aire de Arriba bebé, el ciclo que conduce en Pop Radio FM 101.5, al recordar su infancia y trazar un paralelismo con Tati, el hijo que adoptó junto a su marido, Sebastián Nebot.



Conmovida, la presentadora comenzó analizando: “Siempre tengo palabras para describir lo que vivo. Pero el momento que estoy viviendo no tiene explicación. No hay una forma humana o racional de poder agradecer poder construir una familia”.

“Agradezco haber podido acompañar a Tati en este momento en mi vida y en la de Sebastián, obviamente, a quien amo profundamente. Tati de alguna manera sin el estado de adoptabilidad, es un poco Luisito también”, indicó, haciendo una comparación con su propia historia de vida.



En ese sentido, detalló la importancia del nene en su vida: “Entonces cada caricia, cada palabra, cada juego, cada momento. Ayer con su clase de natación, su entrada al colegio. Cada momento de felicidad de un niño, sin querer o queriendo, me cura un montón”.

También recordó las carencias que sufrió de chica: “No me podía mover de la piecita donde estábamos al principio con mi mamá. Por eso de grande me volví tan quilombera, empecé a ser niña cuando empecé a tener cosas”.

“Cuando veo jugar a Tati, de alguna manera estoy jugando yo. Gracias por este hermoso cumpleaños de 12 de septiembre de 2024, una herida menos de aquel Luisito de 1976″, cerró la conductora sumamente emocionada.

Lizy Tagliani contó cómo logró afianzar el vínculo con su hijo: “Tati ya me dice ‘mamá’”

Después de brillar en los Premios Martín Fierro 2024, donde el reality Got Talent Argentina se consagró como el Mejor Big Show, Lizy Tagliani decidió tomarse un día libre para disfrutar con su esposo Sebastián Nebot y su hijo Tati. La conductora aprovechó para fortalecer el lazo familiar, y reveló emocionada: “Tati ya me dice ‘mamá’”.

El pasado lunes 9 de septiembre, Lizy subió al escenario del Hotel Hilton, donde se reunieron numerosas celebridades para celebrar lo mejor de la televisión argentina. Durante una entrevista en A la Barbarossa (Telefe), la conductora compartió que tras la gala despejó su agenda para llevar a su hijo al colegio y pasar el día juntos.

“Sebas hoy no trabajó, así que vamos a aprovechar para hacer todas las actividades juntos”, comentó Lizy sobre los planes del día. En una charla sincera, expresó lo emocionante que es despertarse sabiendo que su hijo está en casa: “Es una sensación única, lo más hermoso del mundo”.



Además, Lizy no ocultó su admiración por Tati. “Es tan coqueto, le gusta combinar su ropa, nada que ver conmigo”, bromeó.

Cuando Robertito Funes Ugarte le preguntó si había conversado con su hijo sobre los Martín Fierro, Lizy reveló que no, pero que Tati siempre piensa que va al teatro. Más adelante, Analía Franchín quiso saber si el neme ya le había puesto algún título al vínculo familiar. Lizy, con los ojos brillosos, contó: “Me dice ‘mamá’. A veces me despierta diciéndome ‘mami’”.

Sin embargo, Lizy aclaró que no quiere apresurar las cosas: “No hay presión, nunca le preguntamos quiénes somos ni quién es él. Lo importante es que el vínculo crezca de manera natural”

