¿Confirma la crisis? Ángel de Brito reveló cuál fue el detalle que lo hizo dudar sobre la relación de Pampita y Roberto García Moritán

Siguen dando vuelta las especulaciones en torno a la relación de Pampita y Roberto García Moritán. Hay quienes insisten en afirmar que ellos están en crisis y que él habría abandonado la casa familiar. Sin embargo, el fin de semana estuvieron juntos y a los besos en una fiesta de cumpleaños y otra vez surgieron dudas.

¿Hay o no hay crisis?

Lo cierto es que Ángel de Brito habló del tema en LAM y comentó sus sensaciones después de haber compartido un largo rato con ellos en los Martin Fierro: "Tengo que ser absolutamente sincero, con Marixa tuvimos toda la noche con ellos dos y no notamos nada extraño. Charlaron todo el tiempo, se sacaron fotos, nos sacaron a nosotros... ¿va a estar fingiendo por 3 horas?".

Al margen de lo que pudo notar en ese evento y fiel a la sinceridad que lo caracteriza, Ángel expuso qué es lo que más le hace ruido en toda esta historia: "No estoy diciendo que sea cierto pero lo único que me extraña es que ella no haya salido a desmentirlo. Hace tres o cuatro días le mandé un mensaje y nada. Pero nada de nada. Y ella vive con el teléfono en la mano".

Y sumó: "Si no están en crisis o no están peleados, la conozco... ella es de manual. Si quiere desmentir, en 30 segundos desactiva con un mensaje en sus redes. Lo está dejando correr... capaz si está enojada o pasó algo, no quiere mentir y deja pasar capaz unos días..."

Fuente: Pronto