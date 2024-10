El descargo de Lissa Vera tras ser acusada de quedarse con $5 millones destinados a un jardín maternal

Lissa Vera, exmiembro de Bandana, fue acusada de pedir donaciones para un jardín maternal y no haber entregado los fondos prometidos. La denuncia se produce después de que se revelara que se logró recaudar un total de 5 millones de pesos.

Frente a estas acusaciones, la cantante se defendió y publicó un descargo en sus redes sociales. “He pasado un alias de una cuenta que es de mi hermano, que trabaja conmigo, y hemos trabajo durante todo este año y el año pasado para ayudar no solamente al jardín, sino también a muchas personas con necesidad”, comenzó diciendo.

Luego, explicó: “Las donaciones vienen a mi casa, y las transferencias las manejo yo porque así me manejo. Yo compro las cosas que realmente se necesitan, no solo ayudo en un lugar, sino en varios lugares”.

Qué pasó con el dinero que recaudó Lissa Vera

Una madre del jardín maternal denunció que Lissa llegó el 27 de septiembre con la intención de colaborar, acompañada por un equipo del programa Cortá por Lozano (Telefe).

Según los testimonios, el equipo le recomendó utilizar un alias para recibir las donaciones, pero la artista decidió usar el nombre de su hermano en lugar del jardín. Esto generó confusión sobre el destino de los 5 millones de pesos, que aparentemente no habrían llegado a la institución.

Ante esta situación, Vera afirmó que está recibiendo amenazas tanto del equipo de producción del programa como de la dirección del jardín.

“No puedo permitir que ensucien el trabajo que una hace con tanto amor, a pulmón, con ayuda de solamente ustedes, y vengan a querer manejarlo y hacer lo que les parece a ellos. No es así. Todo lugar en donde a mí me donan y está mi imagen, yo me hago cargo de esas cosas, no puedo permitir que venga cualquiera a hacer lo que les parece, porque después, si las cosas salen mal, a la que van a juzgar es a mí, no a ellos”, indicó, haciendo referencia a la producción del ciclo que conduce Verónica Lozano.

Sandra Villa, directora del jardín, habló en LAM (América) sobre la situación: “Nos enteramos en el momento en que venía el equipo de Cortá por Lozano a hacer un móvil. Veníamos de una actividad festejando porque estaba pasando algo lindo. Hay muchas cosas que nos están haciendo falta en el jardín”.

Finalmente, la docente contó que se puso en contacto con el hermano de Lissa, quien le habría respondido que con el dinero solo podrían comprar una heladera y una garrafa.

Fuente: TN