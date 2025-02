La inseguridad en Rafaela: Crece día a día y Viotti no tiene respeustas

La calle es el verdadero termómetro, no hacen falta encuestas caras ni mentirosas, con salir a la calle y hablar con la gente uno puede percibir lo que era Rafaela y lo que es hoy. El gobierno de Viotti permanentemente dice que R24N es un medio "opositor", Viotti confunde oposición con independencia y ese realmente es un problema de él y su equipo, nosotros somos independientes y una de las formas de demostrarlo es saliendo a la calle, que la gente se exprese, se manifieste, con la libertad que seguramente en otros medios no lo puede hacer por que la pauta oficial hace estragos, ni que hablar de los trolls que deambulan por las redes sociales tratando de distorsionar la verdad, aunque en honor a la verdad esto no es algo privativo de Viotti, es un mal de la casta política en general. La política tradicional, la que viene defraudando a la sociedad desde hace más de 40 años, utiliza estas artimañas para seguir atornillado al poder y vivir del Estado en desmedro de la gente. Que quede muy en claro que cuando hablamos de "casta que hace cuarenta años...", lo decimos en cuanto al pensamiento, más allá del tiempo que lleva un político en el poder o de la edad que tenga. Para ejemplificarlo: Leopoldo Moreau fue funcionario de Raúl Alfonsín en 1983, luego pasó por todos los cargos legislativos, se hizo kirchnerista y puso a toda su familia a trabajar para el Estado, su hija Cecilia fue presidenta de la Cámara de Diputados, toda una vida y una familia viviendo y usufructuando al Estado desde el puesto que más le conviene. Leonardo Viotti cuando Leopoldo Moreau fue ministro de Raúl Alfonsín ni siquiera había nacido, pero su pensamiento es el mismo, su accionar igual, eso es ser "CASTA".

Volviendo al plano local y a la inseguridad, Viotti hizo una bandera de la misma en su campaña electoral, lleva en tránsito su segundo período en el gobierno y la inseguridad en Rafaela crece sosteniblemente, los robos son cada día más violentos, la modalidad delictiva va cambiando y los hurtos casi que quedaron de lado, ahora hablamos de robos a mano armada y hasta violentos, la situación se le va de las manos en cualquier momento y no se observa una política concreta y eficiente, solo parches mal puestos y una que otra foto para demostrar una gestión que no existe,

El Fiscal regional Carlos Vottero se animó a hablar de la inseguridad y solo ganó un enfrentamiento inútil y estéril con el poder político. Viotti, junto al Ministro de Seguridad del la provincia Pablo Cococcioni, armaron un verdadero "circo" para desmentir al fiscal sin advertir que la gente ya le cree al poder político, máxime cuando es notorio el armado mentiroso de encuestas caseras que en nada contribuyen a solucionar el problema verdadero.

Ya estamos cansados de repetir que es hora de actuar, que quizá aún estemos a tiempo y para ello el intendente se tiene que despojar de intereses personales mezquinos que solo a él lo benefician pero en nada a la sociedad.

Rafaela es insegura, la misma cada día crece más y Viotti sigue paralizado, sin nada hacer.