Weder juró en la Corte Suprema de Santa Fe y valoró su designación como fruto del "consenso político"

Con el juramento de estilo y un abrazo a cada uno de sus pares, el ahora miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, Rubén Luis Weder, completó el cuadro de incorporaciones que han renovado y ampliado a la cabeza del Poder Judicial de la Provincia, tras las reformas a la legislación que se aprobaron a fines de 2024 y las designaciones llevadas adelante a propuesto del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Legislativo en febrero de este año.

En síntesis, la foto de la Corte está de momento completa al menos en lo que ha previsto la ley 14.292, vigente desde noviembre. Y por ella y el consenso político para las designaciones primera vez, ha quedado integrada con siete votos, con todas las ventajas que conlleva un número impar.

Tras jurar ante Dios, la Patria y estos Santos Evangelios, Weder se dirigió a un público nutrido que, además de las presencias institucionales por todos esperadas, también mostró a figuras políticas representativas del consenso que llevó su nombre al máximo tribunal santafesino. En los minutos de espera al inicio formal del acto, el ex fiscal de Estado de Omar Perotti se sentó junto al ex gobernador, que acudió como diputado provincial a la ceremonia.

En su discurso, el nuevo integrante agradeció la presencia de quienes asistieron y también su "incidencia" para acceder al alto cargo. "Veo caras conocidas", dijo con afecto y mirada amplia a quienes siguieron con atención sus palabras. Y pasó a los agradecimientos con el gobernador Maximiliano Pullaro y su equipo así como al ex gobernador Perotti que le confió en la gestión anterior el rol señalado y ahora "ha acercado mi nombre para esta designación", a todos los integrantes de la Corte y a la Asamblea Legislativa que aprobó su pliego.

En esa formalidad, Weder dejó una definición que hoy es doblemente valiosa: agradeció a quienes votaron a favor de su pliego y también de quienes no lo hicieron porque es con disensos que "se construye una mejor democracia" . Expresó sin medias tintas que su nombre nombre es fruto "del diálogo" y del "consenso político" en el proceso establecido constitucionalmente: un poder propone y otro acepta o rechaza a todos los jueces, fiscales y defensores. Advirtió que ese origen "no incidirá en mi independencia técnica e imparcialidad como juez de esta Corte".

Tuvo especiales palabras de agradecimiento a la ex fiscal de Estado Igmar Lepenies que lo recibió al iniciar su carrera judicial en 1982 "y siempre me acompañó", a sus padres "desde algún lugar del universo" se dirán que acertaron al haberlo educado "en libertad" en su Humboldt querido, en un "momento muy difícil para el país". Y muy especialmente se refirió a su esposa e hijos, a quienes pidió perdón por no haber estado tantas veces presente por sus obligaciones laborales. Por momentos, Weder se quebró al hablar.

Detalles y presentes

El presidente de la Corte, Roberto Falistocco, tomó el juramento a Weder y leyó como es usual el decreto de designación que en el caso del Weder lleva el número 279 del 2025, del Poder Ejecutivo Provincial, que obedece a lo dispuesto por los legisladores. Ambos, junto a sus pares, los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza, llevaron adelante el acto que se inició casi a horario. Y contó solo con el discurso del séptimo miembro. El locutor oficial leyó los mensajes de adhesión, entre ellos los del gobernador Maximiliano Pullaro y del senador por Castellanos, Alcides Calvo, así como el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti. Además, instituciones del foro local y del país hicieron saber su acompañamiento a la distancia.

En los primeros lugares del Salón de Acuerdos de la Corte se ubicaron el procurador Jorge Barraguirre; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; el diputado provincial y ex gobernador, Omar Perotti; la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich; la defensora general del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson; el ministro de Gobierno, Fabian Bastia; el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni; el fiscal de Estado, Domingo Rondina; la presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe, Adriana Molina; y el secretario de Justicia de la Provincia, Santiago Mascheroni, entre otros.

Rubén Luis Weder fue fiscal de Estado del gobierno de Perotti y anteriormente abogado relator de la Corte Suprema de Justicia provincial, cargo al que renunció para integrar el gabinete de la administración que culminó en 2023.

Es abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y se desempeña como docente en distintas unidades académicas. Es profesor de Derecho Administrativo en la Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, y en la Universidad Católica de Santa Fe y su homónima de Santiago del Estero.

