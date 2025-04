Qué pasa si no vas a votar en Santa Fe

El próximo domingo tendrán lugar las elecciones en la provincia de Santa Fe. En esta jornada se combinarán dos procesos: por un lado, las elecciones generales de convencionales constituyentes y, por otro, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en algunas localidades. La participación ciudadana es clave, y por eso surgen muchas dudas sobre las consecuencias de no asistir a votar.

Qué se vota en Santa Fe

En estas elecciones, se elegirá a los convencionales encargados de reformar la Constitución provincial. Serán 50 representantes por distrito único y uno por cada uno de los 19 departamentos. Estos convencionales tendrán la tarea de debatir posibles cambios en temas institucionales, administrativos y políticos de la provincia.

Además, en 11 localidades se celebrarán PASO para definir candidaturas a intendencias. También se votará en 53 localidades para elegir precandidatos a concejales, como en el caso de la ciudad de Santa Fe, y en otras 75 para miembros de comisiones comunales y contralores de cuentas. Estos comicios locales permitirán determinar las listas definitivas para las elecciones generales de cada municipio.

Qué pasa si no vas a votar

En Argentina, el voto es obligatorio para todas las personas mayores de 18 años y menores de 70. Aquellos santafesinos que no concurran a votar el domingo deberán justificar su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección. Las justificaciones válidas incluyen razones de salud, estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación o razones laborales debidamente acreditadas.

Quienes no justifiquen su ausencia serán incluidos en un registro de infractores y podrían recibir una multa económica. Además, podrían enfrentar restricciones para realizar trámites ante organismos estatales durante un año, como obtener el pasaporte o renovar el registro de conducir.

Cabe mencionar que las personas mayores de 70, tienen el derecho de votar pero no están obligados. En su caso, la no participación no genera sanciones.

El sistema de boleta única

Santa Fe utilizará nuevamente el sistema de boleta única de papel. En una sola hoja se presentan todos los candidatos de una categoría, y el elector debe marcar una sola opción con una tilde o cruz en el casillero correspondiente. Si se marcan dos opciones para una misma categoría, el voto será nulo. Si no se marca ninguna, se considera voto en blanco.

Más allá de las sanciones, votar es una forma de ejercer nuestros derechos y de influir en el futuro de la provincia. Participar activamente en estos procesos fortalece la democracia y contribuye a construir instituciones más representativas y transparentes.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.