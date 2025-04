“Esto no va a aguantar”: la dura advertencia de Guillermo Moreno tras el fin del cepo y el nuevo préstamo del FMI

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno volvió a levantar el tono contra el Gobierno de Javier Milei tras el anuncio del levantamiento del cepo y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En una entrevista en el programa Gelatina, Guillermo Moreno advirtió que la situación económica actual podría derivar en una crisis aún más grave que la de fines de 2001 si no se modifican las políticas vigentes.

“Las cosas van en dirección de lo hablado, lamentablemente. Esperemos modificar el final”, afirmó, aunque sin demasiadas esperanzas. Según su diagnóstico, “el final va a ser mucho peor que el 2001 si sigue así”.

Guillermo Moreno calificó el programa económico vigente como “típico” de un proceso de desregulación profunda que, según su experiencia, termina mal. En ese sentido, sostuvo que “había un esquema económico que era horrible y terminaba espantosamente mal, por eso fueron a pedir plata al FMI”, y agregó que el Ejecutivo “refinancia lo que no puede pagar más la plata fresca y todavía se ponen contentos que, por hacer las cosas mal, tienen que darle plata de más”.

El exfuncionario también vinculó la llegada de funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense con la gravedad del momento. “Por eso viene el Secretario del Tesoro, para preguntar cómo termina”, deslizó, dejando entrever que ni siquiera los aliados internacionales confían plenamente en el desenlace de este nuevo ciclo económico.

Una de las principales críticas apuntó al desconcierto que genera el nuevo esquema cambiario: “No hay precios ciertos en la economía, entonces esto va a ser un escándalo. Los proveedores no venden porque no saben los precios”, explicó. En esa línea, cuestionó duramente la falta de una referencia clara en el valor del dólar. “Cualquier economista sabe que no podés dejar a la Argentina sin un precio determinado de dólar. Al estar indeterminado el precio del dólar, están indeterminados los precios en Argentina. También los salarios en su poder adquisitivo”.

Además, alertó sobre un panorama de recesión cada vez más agudo. “Va a recesionar la economía sobre una economía que ya no vendía”, dijo, y señaló que el ajuste no sólo es fiscal, sino también monetario. “Sobre un ajuste, las barbaridades que estábamos viviendo de un ajuste fiscal, ahora viene un ajuste monetario. Esto va para peor, esto ya se sabe cómo termina. Esto no va a aguantar”, concluyó.

Las declaraciones de Guillermo Moreno se suman a un clima de creciente tensión entre sectores de la oposición y el Gobierno, en medio de una economía marcada por la incertidumbre, el salto del dólar y los desafíos que implica una salida del cepo sin referencias claras en el mercado.

Con información de www.elintransigente.com