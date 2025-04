Las Nike Air Force 1 “Escape” son las zapatillas de oficina definitivas para 2025

Puede que su nombre indique lo contrario, pero las Nike Air Force 1 “Escape” no van a ser las que querrás utilizar para escapar de tu trabajo, sino las que desearás lucir cada día en la oficina sin falta este 2025

Y es que, a pesar de tener un apodo que nos llevaría a imaginar unas AF1 llamativas, típicas para las vacaciones, o con un estilo marcadamente deportivo para poder salir en cualquier momento, la realidad es que esta edición es todo lo contrario.

No es nueva, ya fue todo un éxito a principios de los 2000 y desde entonces muchos fans no han dejado de pedir que vuelva. La espera ha sido muy larga, pero por fin ese sueño se hará realidad y tanto los amantes de las sneakers de antes como los de ahora podrán lucir las “Escape” en cualquier ocasión.

Lo que nos encontramos aquí son unas AF1 confeccionadas en materiales premium con una base de cuero blanco que presenta perforaciones en los laterales. Las superposiciones de ante se dividen en marrón claro para la zona delantera, mientras que el talón se cubre en un marrón chocolate oscuro para un contraste marcado pero sofisticado.

No cabe duda de que las “Escape” son una de las versiones más elegantes de la icónica silueta de Nike. Su regreso dos décadas después confirma que se trata de un diseño que no va a pasar de moda y que será el mejor aliado para looks smart casual, sport y para todo tipo de eventos ya sean formales o informales. Resulta fácil imaginarlas con camisa y pantalones chinos o con vaqueros y sudadera. Lo que está claro es que no van a fallar nunca.

Fecha de lanzamiento y precio de las Nike Air Force 1 “Escape”

Se espera que las zapatillas estén disponibles en las próximas semanas tanto en la web de Nike como en tiendas minoristas seleccionadas por un precio que rondará los 150 euros.

Fuente: GQ