Para Maximiliano Pullaro, "Cristina no puede salir todo el tiempo al balcón a agitar"

En el primer día de la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro insistió en que su condena “no es proscripción, sino justicia”, aunque advirtió que no se trata de algo positivo. Muy por el contrario, dijo que “golpea la credibilidad del sistema democrático” y afecta a toda la dirigencia política. Pidió “cautela” al peronismo.

Consultado por la prisión domiciliaria de la expresidenta, que finalmente no tendrá que presentarse ante los tribunales de Comodoro Py sino permanecer en su departamento del barrio porteño de Constitución, Pullaro evitó “hacer un juicio de valor” sobre el lugar de su detención, pero sí opinó que “no puede salir todo el tiempo al balcón a agitar” porque no tendría sentido la condena.

El mensaje

“No es proscripción es justicia, se pasaron todas las instancias judiciales y la ex presidente empieza a cumplir hoy una condena por corrupción. Es importante porque muestra un mensaje muy fuerte, que somos todos iguales ante la Ley”, reiteró pero advirtió: “Soy prudente y no me subo a una ola que parece disfrutar esto, a mi me duele porque siento que se erosiona, se golpea la credibilidad del sistema democrático; no de los dirigentes peronistas, sino de todo el sistema político”.

“Son tiempos de cambios que hay que saber interpretar, tenemos que ser muy cautos”, pidió y apuntó principalmente al Partido Justicialista “porque saben muy bien que (la causa contra Cristina) fue transitando las instancias judiciales”.

“Siento que el kirchnerismo está acabado. Creo que lo que viene va a empezar a mirar el sistema productivo, de trabajo. En Argentina nos va a ir mejor cuando se termine el porteñocentrismo y se empiece a mirar toda la potencialidad que tenemos en el interior”, cerró.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.