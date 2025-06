El gobierno dice que ya se redujo la deuda en US$ 50 mil millones

En mayo el stock de la deuda pública pagadera en pesos ascendió a $243.464.227 millones, 2,6% mayor respecto del cierre de abril, mientras que la pagadera en moneda extranjera disminuyó 4,9% y totaliza US$254.842 millones. Así lo reveló un nuevo informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo técnico que por lo demás no depende del oficialismo, en minoría en ambas cámaras.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, en el IFF Argentina Economic Forum de esta semana, aseguró que "estamos en un proceso de desendeudamiento marcado y sostenido en el tiempo". El funcionario dijo que le presta menos atención al Riesgo País que no baja, o al "tipo de cambio", que a "las tendencias" en términos de superávit fiscal con crecimiento económico.

Ratificó que eso "nos va a llevar a un marcado proceso de desendeudamiento; un proceso que ya comenzó. Desde que subió este gobierno hasta el día de hoy -si nosotros miramos la deuda consolidada del Banco Central y del fisco- bajo en 50.000 millones dólares. Este proceso de desendeudamiento va a seguir".

Resaltó el regreso de la Argentina al mercado de capitales "con una colocación de un bono que se suscribía en dólares y se pagaba en pesos; es parte del proceso de refinanciación y de pago que no agrega deuda al país porque se utiliza para el rollover y para cumplir compromisos.

"No vamos a emitir deuda nueva para aumentar el gasto; no vamos a emitir deuda nueva más allá de los refinanciamientos que se requieren. Quiero dejar muy en claro: estamos bajando la deuda, no estamos aumentando la deuda y en el proceso estamos mejorando la calidad; la deuda pasa a ser en pesos y no en dólares, a pesar de que fue suscrita en dólares".

Lo que dice la OPC

En línea con las afirmaciones de Daza, la Oficina de Presupuesto del Congreso iformó que en mayo el Tesoro recompró letras intransferibles por US$13.091 millones con los fondos obtenidos por el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa de facilidades extendidas de abril.

Detalla que una de las dos licitaciones que hizo el Tesoro en mayo implicó la emisión de un nuevo bono en pesos a tasa fija orientado exclusivamente a inversores internacionales, bajo legislación local, de suscripción en dólares y con vencimiento en mayo 2030.

Detalla la OPC que se cancelaron intereses de deuda en moneda extranjera por el equivalente a US$854 millones, de los cuales US$612 millones correspondieron a préstamos del FMI. Además el Tesoro no registró financiamiento neto por AT (adelantos transitorios del BCRA) , con lo cual el stock permaneció invariable desde agosto 2023 en $4.091.100 millones.

Los vencimientos en pesos de junio a diciembre de 2025 ascienden a $102.936.462 millones y en moneda extranjera se estiman en el equivalente a US$9.219 millones.

El detalle del quinto mes

Las operaciones de deuda registradas en mayo fueron las siguientes:

Intereses: el Tesoro canceló intereses de deuda en pesos por $1794568 millones y en moneda extranjera por US$854 millones.

Amortizaciones: se canceló capital por $18.907.097 millones, principalmente por vencimientos de títulos de mercado, y US$13.862 millones, de los cuales US$13.617 millones fueron por la recompra de letras intransferibles al BCRA.

Nuevo endeudamiento: el Tesoro obtuvo financiamiento en pesos por $17.661.701 millones, de los cuales $15.536.487 millones fueron por licitación, y en moneda extranjera por US$770 millones.



Ajustes de valuación y capitalización de intereses: sumaron $7.352.032 millones para la deuda en pesos y US$33 millones para la deuda en moneda extranjera.

Perfil: los vencimientos para el periodo de junio a diciembre en moneda local se estiman en $102.936.462 millones y en moneda extranjera en US$9.219 millones.

El FMI es sólo 21% de la deuda

Cabe destacar que, del stock de deuda pagadera en moneda extranjera, que totaliza US$ 254.842 millones (y se redujo en US$ 13.059 millones en el mes), sólo 21,4% es ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) por los programas de Facilidades Extendidas de 2022 (EFF 2022) y 2025 (EFF 2025).

El grueso de ese stock de deuda se compone de 37,8% por los bonos step-up emitidos en el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de 2020 (Bonares y Globales); 21,9% por letras intransferibles colocadas al BCRA; 15,7% por préstamos de otros organismos internacionales de crédito y 3,2% por otras deudas (letras en garantía, otros títulos públicos, avales y préstamos de bancos comerciales).

